 

Правительство подготовило дорожную карту по регулированию криптовалют

28.01.2022, 16:12, Новости дня
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту, которая предполагает регулирование оборота криптовалют в России, вопрос их майнинга планируется рассмотреть отдельно.

Документ «Регулирование деятельности Р2Р-платформ», содержит 15 мероприятий и предполагает ужесточение контроля за оборотом цифровых активов, но не запрет на такие операции. Срок реализации документа – до декабря 2022 года.

«Участники проанализировали международный опыт и выработали единое мнение – инфраструктура крипторынка содержит преимущества и определенные риски, поэтому целесообразно реализовать концепцию регуляторно-ограничительного режима, а не полного запрета. Полный запрет невозможен и повлечет за собой уход в теневой рынок», – пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к рабочей группе.

Ранее президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что у Центробанка есть своя позиция по криптовалютам, но регулятор не пытается препятствовать техническому прогрессу.

Напомним, в ЦБ заявили, что масштаб и распространение майнинга криптовалюты на территории РФ несет риски для экономики и финансовой стабильности, поэтому его нужно запретить. Как считают в ЦБ, майнинг создает непроизводительный расход электроэнергии, ставящий под угрозу энергообеспечение жилых зданий, зданий социальной инфраструктуры и предприятий. Также происходящее сказывается на экологической повестке страны.

Минфин РФ также выступает за регулирование, а не запрет криптовалют.



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