 

Силы ОДКБ направлены на киргизо-таджикскую границу для оказания военной помощи сторонам конфликта

28.01.2022, 16:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Коллективные силы быстрого развёртывания Центральноазиатского региона коллективной безопасности ОДКБ экстренно переброшены на киргизский приграничный аэродром Баткен для оказания помощи Киргизии и Таджикистану в войне между ними.

Киргизо-таджикский конфликт вновь разгорелся в среду. Повод к текущему обострению не сообщается, однако причина многолетней напряжённости – спор о принадлежности пастбищ и водораспределительного пункта близ села Кёк Таш. Стороны ведут автоматные и миномётные дуэли, к границе подтягивается бронетехника. И Киргизия, и Таджикистан являются членами ОДКБ, поэтому обе могут рассчитывать на помощь организации в конфликте.

«Совет ОДКБ находится в сложной ситуации – согласно Уставу, нападение на одного из членов организации является нападением на всех его членов и мы обязаны немедленно вмешаться. Но кто именно напал и на кого, неизвестно. Поэтому помощь получат оба участника конфликта в равном размере», – заявил Генсек ОДКБ Станислав Зась.

Сейчас пять тысяч бойцов Коллективных сил находятся на территории Киргизии. Когда Совет ОДКБ решит, кто из них будет воевать на стороне Таджикистана, 2500 военнослужащих отправятся на другую сторону фронта. Поскольку в таджикском городе Исфара нет аэродрома, им придётся с боями прорываться по горным дорогам к новому месту дислокации. Поскольку потери при этом неизбежны, Таджикистан требует выделить ему не 2500 человек, а 3500.

Совет ОДКБ намерен обязать Киргизию и Таджикистан оказать друг другу помощь оружием и боеприпасами в рамках союзнических обязательств.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.12 / Молодец Собчак! – Личное мнение

23.06 / В Южно-Сахалинске ребенка сбили на пешеходном переходе

13.01 / Скандалы: «Нахожусь в дикой неопределенности больше двух лет»

13.11 / Хирург Талов назвал тромбозы одним из самых опасных последствий COVID-19

25.02 / «Ростех» обвинил резидента ЦРУ в Москве в занижении показателей выполнения Гособоронзаказа

07.10 / Единую вакцину против гриппа и коронавируса испытают в России в 2022 году

14.01 / Мистические явления на войне поставили историков в недоумение

19.10 / Мнение: Нобелевскую премию мира могут вручить политзаключенному…

26.12 / Анна Седокова умилила подписчиков романтическим постом: “Много поняла о любви”

11.03 / Часы Apple Watch спасли жизнь школьному учителю в ледяной реке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика