Силы ОДКБ направлены на киргизо-таджикскую границу для оказания военной помощи сторонам конфликта

Коллективные силы быстрого развёртывания Центральноазиатского региона коллективной безопасности ОДКБ экстренно переброшены на киргизский приграничный аэродром Баткен для оказания помощи Киргизии и Таджикистану в войне между ними.

Киргизо-таджикский конфликт вновь разгорелся в среду. Повод к текущему обострению не сообщается, однако причина многолетней напряжённости – спор о принадлежности пастбищ и водораспределительного пункта близ села Кёк Таш. Стороны ведут автоматные и миномётные дуэли, к границе подтягивается бронетехника. И Киргизия, и Таджикистан являются членами ОДКБ, поэтому обе могут рассчитывать на помощь организации в конфликте.

«Совет ОДКБ находится в сложной ситуации – согласно Уставу, нападение на одного из членов организации является нападением на всех его членов и мы обязаны немедленно вмешаться. Но кто именно напал и на кого, неизвестно. Поэтому помощь получат оба участника конфликта в равном размере», – заявил Генсек ОДКБ Станислав Зась.

Сейчас пять тысяч бойцов Коллективных сил находятся на территории Киргизии. Когда Совет ОДКБ решит, кто из них будет воевать на стороне Таджикистана, 2500 военнослужащих отправятся на другую сторону фронта. Поскольку в таджикском городе Исфара нет аэродрома, им придётся с боями прорываться по горным дорогам к новому месту дислокации. Поскольку потери при этом неизбежны, Таджикистан требует выделить ему не 2500 человек, а 3500.

Совет ОДКБ намерен обязать Киргизию и Таджикистан оказать друг другу помощь оружием и боеприпасами в рамках союзнических обязательств.

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