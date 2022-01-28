 

Максим Виторган и Нино Нинидзе, Павел Прилучный, Полина Максимова и другие на премьере фильма “День слепого Валентина”

28.01.2022, 15:58, Разное
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Вчера, 27 января, в кинотеатре “Октябрь” российским селебрити и звездам театра и кино показали новый фильм Александра Баршака «День слепого Валентина». Главные роли в романтической комедии исполнили Александр Яценко, Максим Виторган и Анна Цуканова-Котт.

Первыми зрителями фильма стали Агата Муцениеце, Павел Прилучный, Александр Котт, Анна Старшенбаум, Анна Чурина, Артем Королев, Доминик Джокер, Катерина Ковальчук, Полина Максимова, Нино Нинидзе, Леонид Барац, Ростислав Хаит, Яна Гладких, Яна Расковалова, Анна Калашникова и многие другие.

Агата МуцениецеПавел ПрилучныйНино НинидзеКатерина КовальчукМарк БогатыревПолина Максимова

Фильм рассказывает о том, что в любых отношениях случаются кризисы. А в самый романтичный день в году судьба приготовила героям серьезные испытания. Какой путь они выберут – найти в себе силы справиться с проблемами или испугаться их и расстаться – решать им. Эта картина о том, что настоящая любовь способна победить все, даже если стрела Амура случайно попала не туда.

В съемках также приняли участие Юрий Чурсин, Марина Петренко, Валентина Мазунина, Антон Васильев, Кирилл Плетнев, Роман Мадянов, Марк Богатырев, Наталья Земцова, Вероника Тимофеева, Александр Яцко и Мария Шалаева.

Картина выйдет в широкий прокат 3 февраля.

Леонид БарацЯна ГладкихЯна РасковаловаАртем КоролевМарина ПетренкоАлександр Котт с сыномМария ШалаеваКирилл Плетнев и Полина МаксимоваАнна ЧуринаЮрий ЧурсинАлександр Лойе



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