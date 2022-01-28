Рыковцева: В государственных организациях увольняют даже одиноких мамаш, если обнаруживают, что она бросала копеечку в фонд Навального

Жутко наблюдать, как чистят людей Навального. Одного за другим. В городах и весях. Жутко читать, что вот еще одной под подпиской все ж таки удалось бежать из страны, а этой не удалось и она села. А этот в розыске. А этого вчера нашли и, конечно, уволокли в тюрьму. Жутко. Вы понимаете, эти люди, они ведь за прошедший год, с момента, как посадили Навального и как подавили последний протест, они не сделали ничего “незаконопослушного”. Их политическая работа была заморожена. Но их чистят и чистят. Но даже когда они этой работой и занимались, власти, в общем, смотрели на нее спокойно. Эти люди несколько лет практически свободно делали свои расследования. Годы! Да, были автозаки и СИЗО. Но они были для всех оппозиционеров. Не только для “навальнистов”.

Несанкционированные протесты в России наказывались всегда. Но их основная работа – их фильмы, стримы, разоблачения – не была под запретом. Они работали. В Томске, Москве, Мурманске. Легально работали. И вдруг щелчок. Убираем его (травим, сажаем). А потом их всех. Всех. Вообще всех. И тех, которые пошли встречать его в аэропорт. И тех, кто потом выходил на протесты во время суда над ним. И тех, которые просто сочувствовали. Вы вообще в курсе, что в государственных организациях увольняют даже одиноких мамаш, если обнаруживают, что она бросала копеечку в фонд Навального? Что говорить об официальных “навальнистках”. О женщинах из его штабов. Охота на женщин, она вообще выглядит как-то особо жестоко. И вот получается в сумме, что они все эти годы как специально высматривали. Выжидали. Они как насаживали на крючок, чтобы потом – хоп! – подсечь всех одним махом. Всех, кто позволял себе быть в оппозиции. Поднимал голову. Вставал в ряды. Терпеливо выжидали. Чтобы всех!

И удалась же эта многолетняя операция. Выждать, вычислить и тотально зачистить. Удалась. На протестном поле колосок не поднимется, не шевельнется. “Навальнистов” физически нет вообще. Они за границей и в тюрьмах. В статусе террористов и экстремистов. Сочувствующие им, нахлебавшись, еще долго будут сидеть тихо, в лучшем случае ставя лайки в Instagram Навального, куда он пишет из тюрьмы блоги, и продукции команды Навального, которую они выпускают теперь “оттуда”.

Это история о том, как доска переворачивается в один миг, одним махом. Как то, что вчера еще было “можно”, неподсудно и вы поддерживали это, не будучи по природе никаким молодогвардейцем, в одночасье превращается в жесткую уголовку и в полный запрет. Эта история – идеальный, образцовый пример по изменению правил игры. Так, как этого захотел пахан. Поэтому. Никогда про него (пахана) нельзя говорить: я не верю, что он это сделает. А сейчас многие либеральные люди говорят: не верю, что сделает (в данном случае вторгнется). Он сегодня может не сделать. И завтра. А потом сделает все, что захочет. Они специально зачищали это поле (перед этим долго наблюдая, как оно прорастало), чтобы потом делать все, что захотят. Такое время пришло, когда могут все. В чистом безмолвном русском поле.

Источник: Елена Рыковцева / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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