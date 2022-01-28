 

Минобороны Беларуси: Российские силы покинут страну по окончании учений

28.01.2022, 15:54, Новости дня
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“Учение, проводимое в рамках проверки, носит сугубо оборонительный характер и не несет никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности… По окончании проверки воинские части и подразделения вооруженных сил Российской Федерации покинут территорию Республики Беларусь, что происходило после всех предыдущих учений”, – говорится в сообщении. 

Гулевич отметил, что учения “Союзная решимость” разделены на два этапа и должны продлиться до 20 февраля. В ходе первого этапа отрабатывается “своевременное создание в короткие сроки группировок войск (сил) на угрожаемых направлениях в соответствии с определенной обстановкой”.

Активная фаза учений начнется с 10 февраля. Она будет посвящена “прикрытию государственной границы Республики Беларусь, в том числе на южном направлении, отработке учебно-боевых задач по огневому поражению вторгшегося противника, в том числе с боевой стрельбой и проведением бомбометания авиацией”.

“В заключительной фазе учения будут отработаны вопросы разгрома противника проведением контрнаступающих действий”, – добавили в минобороны Беларуси. 

В ведомстве подчеркнули, что при разработке замысла проверки были учтены “анализ развития событий, происходивших вокруг нашей страны в 2020 году, все недружественные посылы и необоснованная концентрация войск, а также развитие кризисной ситуации в Республике Казахстан”.

Контекст:

29 декабря президент РФ Владимир Путин и находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко подтвердили планы о проведении совместных военных учений российских и белорусских военнослужащих на территории Беларуси в 2022 году.

17 января 2022 года Лукашенко заявил, что “идет наращивание военного контингента на южных границах” Беларуси, имея в виду сосредоточивание подразделений МВД Украины из-за миграционного кризиса на границах белорусского государства.

“Украина продолжает наращивать силы, сосредоточивая подразделения Национальной гвардии из “националистов-радикалов”. Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие”, – заявил самопровозглашенный президент Беларуси. 

18 января в Беларусь начали прибывать подразделения вооруженных сил РФ на учения “Союзная решимость – 2022”, которые пройдут в феврале. 

В Госдепе США заявили, что обеспокоены перемещением войск РФ в Беларусь, так как таким образом Россия может “создать предлог для возможного вторжения” в Украину по нескольким направлениям. В МИД Беларуси назвали это заявление “набором фантазий и страшилок”.

24 января Лукашенко пообещал, что развернет “целый контингент белорусской армии”, чтобы “защитить южную границу”.

Европейские депутаты и американские конгрессмены в совместном заявлении 24 января назвали оккупацией ввод российских войск в Беларусь.

Соединенные Штаты, их союзники и партнеры примут ответные меры против Беларуси, если ее территория будет использована для вторжения РФ в Украину, предупредил спикер Госдепартамента США Нед Прайс 25 января.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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