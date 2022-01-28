Более заразный и сложно выявляемый — в США обнаружили новую мутацию штамма «омикрон»

В Калифорнии обнаружили подвариант «омикрона», который получил название Stealth, пишет NBC News. Учёным пока неизвестно, насколько он опасен, однако предполагается, что его сложнее выявить и он является более заразным. На фоне появления новой мутации по всем США растёт число тех, кто заражается коронавирусом второй раз.

Обнаруженный в Калифорнии новый подвариант «омикрона» Stealth, похоже, сложнее выявить, и он, как полагают ряд экспертов, является более заразным, хотя пока не ясно, насколько он опасен.

САРА КОДИ, глава департамента общественного здравоохранения округа Санта-Клара, Калифорния: Нам пока неизвестно, как он себя ведёт.

По всем Соединённым Штатам число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом за прошлую неделю сократилось на 6 процентов, а число госпитализаций с COVID-19 — на 8 процентов, но смертность возросла на 21 процент. Впрочем, в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США отмечают, что это вызвано большим количеством заболевших несколькими неделями ранее.

РОШЕЛЬ ВАЛЕНСКИ, директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США: Смертность остаётся на низком уровне по сравнению с числом заболевших.

Увеличилось не только число тех, кто заражается коронавирусом, но и тех, кто болеет второй раз. В этом месяце британские исследователи пообщались с тремя с половиной тысячами заболевших: две трети из них рассказали, что до этого уже переболели коронавирусом или подозревают, что болели прежде. Здесь, в Нью-Йорке, 80 процентов случаев повторного заражения приходится на волну штамма «омикрон». Число тех, кто болеет второй раз, также возросло в Миннесоте и в штате Вашингтон. Примечательно, что 60 процентов из них не были вакцинированы.

Брайан Кунс из Иллинойса первый раз заразился в марте 2020 года. Тогда он провёл несколько недель на искусственной вентиляции лёгких, а позже ему провели двустороннюю трансплантацию лёгких.

БРАЙАН КУНС, американец: Мне сказали, что если я заболею ещё раз, то умру. Так что мне было очень страшно.

Несмотря на то, что он вакцинировался, в этом месяце он вновь заразился коронавирусом.

БРАЙАН КУНС: На этот раз болезнь протекала намного легче, у меня практически не было никаких симптомов, пока я не узнал, что у меня COVID.

По словам врачей, «омикрон» настолько мутировал, что даже те, кто вакцинировался, могут заразиться ещё раз. Но…

БЕРНАРД КАМИНС, директор по профилактике инфекций больницы Mount Sinai в Нью-Йорке: Ранее перенесённое заболевание или полная вакцинация защищает от тяжёлого течения COVID-19.

Новые данные Moderna, обнародованные сегодня вечером, свидетельствуют о том, что эффективность бустерной дозы вакцины компании немного сократилась через шесть месяцев после прививки, однако остаётся высокой. Компания приступила ко второй фазе клинических исследований бустерной вакцины против «омикрона».

Гейб Гутьеррес, NBC News.

Дата выхода в эфир 27 января 2022 года.