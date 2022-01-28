«Разнообразие – это приправа к жизни!» Семь секретов красоты и здоровья от мисс Вселенная Эрин Холланд

Девять лет назад Эрин Холланд получила титул “мисс Вселенная Австралия”. Члены жюри были поражены красотой и потрясающей фигурой эффектной блондинки.

Сейчас Эрин 32 года, а она практически никак внешне не изменилась со времен участия в конкурсе красоты. Вот ее секреты привлекательной внешности и крепкого здоровья.

Двигайтесь каждый день

По мнению модели, у вас может быть разная активность каждый день, но она все равно должна присутствовать. То есть неправильно сутками сидеть дома, при этом два раза в неделю посещая тренажерный зал. Двигаться следует всегда.

Эрин считает разнообразие «приправой к жизни». Это означает следующее: модель призывает изменять вещи, которые вам поднадоели. Устали от тренажеров и посещения спортзала? Тогда отправляйтесь на улицу кататься на роликах и на велосипеде.

Сама Эрин любит спорт и привыкла им заниматься. Куда бы она ни отправлялась, она всегда ежедневно выполняет пятнадцатиминутную тренировку. Это комплекс упражнений, который помогает поддерживать себя в хорошей форме.

Следите за своим питанием

Эрин не любит слово «диета». Она также против жестких запретов. По словам модели, когда она говорит себе что-то не есть, то сразу чувствует непреодолимое желание полакомиться этим продуктом. И все ее мысли заняты только едой.

Поэтому она сделала правильное питание неотъемлемой частью своей жизни. Эрин старается не переедать, но и не голодать. Она ограничила потребление алкоголя, поскольку спиртное калорийно.

Модель тщательно подходит к выбору продуктов, отдавая предпочтение самым качественным и полезным. На завтрак она обычно ест авокадо и яйцо пашот на ржаном хлебе, на обед – курицу с овощным салатом, на ужин – какое-то яство, приготовленное в технике стир-фрай.

Иногда Эрин позволяет себе съесть кусочек пиццы. Когда она ест вне дома, то обычно заказывает стейк.

Делайте себе поблажки

Эрин признается, что иногда делает себе поблажки. Например, если очень хочется десерта, то почему бы себя не побаловать? Жить в постоянных ограничениях нельзя. И не следует заставлять себя насильно делать то, чего не хочется. По словам Эрин, это вполне нормально – не быть идеальным человеком.

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Это касается и спорта, и диет. Но вот что никогда не поленится сделать модель, так это нанести солнцезащитный крем перед выходом из дома. Именно данное средство она считает эффективным инструментом в борьбе со старением.

Тратьте больше времени на семью

В феврале прошлого года Эрин вышла замуж за своего бойфренда Бена. Их объединило общее увлечение – игра в крикет. По словам модели, в первые полгода после свадьбы они практически друг друга не видели из-за сильной занятости и плотного графика. Это негативным образом отразилось на психическом здоровье обоих.

Теперь Эрин осознает свои ошибки. По ее мнению, необходимо уделять время любимому человеку. Неправильно делать акцент на одну только работу, особенно когда у вас есть семья. Теперь Эрин и Бен стараются больше времени проводить вместе.

Ешьте меньше сахара

Эрин прекрасно отдает себе отчет в том, что сахаросодержащие продукты вредны. Поэтому она старается исключить их из своего рациона питания, но пока получается с трудом. Модель признается, что у нее в сумке часто можно найти мармеладных лягушек. «Как тридцатидвухлетней женщине мне с этим следует разобраться», – говорит Эрин.

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Начинайте заниматься танцами

До 21 года Эрин профессионально занималась танцами. Именно данный вид деятельности она считает полезным для психического и физического здоровья. Во время танцев вы сжигаете лишние калории плюс получаете мощный заряд положительных эмоций. Это куда лучше, нежели изнурительные тренировки в спортзале.

Эрин отметила еще один полезный аспект танцев. По ее мнению, это зарядка для ума, ведь вам приходится запоминать много движений. Вот почему такое хобби полезно в любом возрасте.

Будьте добрее к себе

Эрин Холланд признается, что у нее есть один недостаток, который она хотела бы исправить. Речь идет о перфекционизме. По мнению модели, она бывает излишне строга и требовательна к себе, иногда даже беспощадна. Ей бы хотелось научиться больше любить себя и быть к себе добрее.

К этому она призывает всех женщин. Когда мы будем менее требовательны к себе, то станем более снисходительно относиться к другим. Мы начнем получать удовольствие от жизни и расслабляться.