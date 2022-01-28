Лукашенко заявил об ограничении количества президентских сроков

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что является сторонником двух президентских сроков для одного человека.

«Я, конечно, сторонник двух сроков президентства», – сказал Лукашенко в Минске, обращаясь с посланием к народу и парламенту, передает РИА «Новости».

Он объяснил, что сам находится в должности президента Белоруссии более двух сроков, поскольку «ситуация так складывалась» в государстве

«Я многие принимал решения о своем участии и неучастии (в президентских выборах), может, и надоел. Я даю себе в этом отчет. Но, слава богу, что я не ушел от (участия в) последних выборах. Это не моя заслуга – (спикера верхней палаты парламента Натальи) Кочановой. Я принял решение пойти на выборы. Я пошел на выборы, чтобы меня потом не упрекнули, если страна перевернется», – добавил глава государства.

Ранее Лукашенко заявлял, что Белоруссия должна оставаться президентской республикой, чтобы «сохранить страну», при работе над поправками в конституцию нельзя допустить разбалансированности системы органов госвласти.