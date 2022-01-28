 

Банки обязали указывать основные условия вклада в начале договора

28.01.2022, 15:28, Новости дня
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Российские банки будут обязаны размещать в начале договора об открытии вклада основные его условия, а также на сайте и в офисах кредитных организаций, говорится в проекте указания Банка России.

«Полный перечень условий, которые должны фиксироваться в таблице, установлен законом, вступающим в силу 3 июля 2022 года», – приводит ТАСС сообщение регулятора.

В таблице должны указываться величина ставки, а при наличии нескольких ставок – условие и период применения каждой из них, а также порядок выплаты процентов, ограничения на пополнение вклада и досрочное снятие денег, возможность и порядок продления договора, уточнили в регуляторе.

«Мы видели много примеров, когда банки предлагали вклады с хорошими процентами, а на деле оказывалось, что получить их не так-то просто – нужно еще и открыть брокерский счет, купить полис страхования жизни или положить большую сумму. Теперь вкладчик сразу увидит все эти условия, сможет правильно оценить доходность вклада и выбрать наилучшее предложение», – прокомментировал нововведение руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка РФ Михаил Мамута.

Ранее россиян предупредили о новом действии налога по вкладам. По словам экспертов, по итогам 2021 года обязанность уплатить налог может возникнуть по депозитам с суммой от 700 тыс. рублей.

В декабре сообщалось, что россияне, у которых в банках есть вклады на сумму более 1 млн рублей, должны будут платить налог, если их процентный доход в 2022 году будет больше 85 тыс. рублей.



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