 

Канцлер Австрии указал на влияние конфликта вокруг Украины на стоимость газа

28.01.2022, 15:28, Новости дня
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Конфликтная ситуация между Украиной и Россией сказывается на цене на газ, завил австрийский канцлер Карл Нехаммер. Правительство страны провело в пятницу специальное заседание на тему реагирования на чрезвычайный рост цен на электроэнергию.

Нехаммер заявил, что «конфликтная ситуация между Украиной и Россией является также драйвером цены на газ», передает ТАСС.

«Ситуация там более чем напряженная. Становится больше признаков, что РФ сейчас обладает достаточными военными мощностями, чтобы предпринять частичное вторжение», – добавил он.

Между тем официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что «российские договоры о поставках газа, по нашим данным, до сих пор полностью выполняются, и мы твердо уверены, что так это и останется и что РФ и впредь останется надежным поставщиком».

Так он ответил на вопрос, готова ли Германия к ситуации, при которой РФ прекратит поставки голубого топлива в случае обострения ситуации вокруг Украины.

«Ясно, что мы готовимся ко всему, к чему следует готовиться», – подчеркнул Хебештрайт.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как действия США в Европе провоцируют жесточайший энергетический кризис.



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