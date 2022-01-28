Скандалы: Стратегия вымирания

Чем запомнится нижегородцам губернатор области Глеб Никитин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вошел в топ-50 персон года в России, по данным Центра информационных коммуникаций «Рейтинг». Глеб Никитин занял почетное восьмое место, войдя в первую десятку лучших глав регионов. Впрочем, нижегородцы вряд ли могут разделить его гордость и радость. На их жизнь рейтинги губернатора особо не повлияли.

Время надежд

Глеб Никитин был назначен врио губернатора Нижегородской области в сентябре 2017 года, и спустя год одержал победу на выборах. Глеб Никитин возглавил область после Валерия Шанцева. Нижегородцы, очевидно устав от уголовных дел команды бывшего губернатора, рассчитывали на перемены. Ведь один только слоган «Стратегии развития региона», с которым Никитин шёл на выборы, обещал людям многое.

Кроме того, у Глеба Никитина прекрасный управленческий опыт: после окончания Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов в 1999 году он работал в Комитете по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга, где дослужился до начальника управления распоряжения госсобственностью. Потом возглавил управление имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (ныне — Росимущество). В 2005–2006 годах по должности входил в советы директоров нескольких компаний, в частности РКК «Энергия», КамАЗ, «Аэрофлот». В 2007 году назначен заместителем главы Росимущества, с декабря 2011 года по июнь 2012 года исполнял обязанности руководителя агентства. С июля 2012 года — заместитель, с июня 2013 года — первый заместитель министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Параллельно с работой Никитин продолжал учиться: он закончил в 2004 году Санкт-Петербургский госуниверситет по специальности «юриспруденция». Четыре года спустя Российскую академию госслужбы при президенте РФ, в 2012 году получил степень MBA бизнес-школы Колумбийского университета и Лондонской школы бизнеса.

Словом, нижегородцы вправе были ожидать, что молодой, образованный управленец-технократ изменит их жизнь к лучшему. Но надеждам этим не суждено было сбыться.

Местная вертикаль

Начал новый губернатор Глеб Никитин свою деятельность с построения местной вертикали власти из лояльных лично ему людей. Он уволил всех неугодных глав муниципальных образований, главами городских и районных администраций в Арзамасе, Балахне и Дзержинске стали креатуры нового губернатора.

В результате местным жителям скоро пришлось убедиться, что неэффективных управленцев стало не меньше, а больше. Коррупционные риски в муниципалитетах начали расти в геометрической прогрессии и ничуть не уступали разгулу коррупции во времена губернатора Валерия Шанцева. Так, в 2018 году под арест был отправлен экс-министр транспорта Нижегородской области Вадим Власов, считающимся ставленником Никитина. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, во время своей работы министром Власов через руководителя нижегородского Главного управления автомобильных дорог (ГУАД НО) Дениса Цветкова, также считающегося ставленником Никитина, фактически контролировал заключение контрактов на содержание и ремонт дорог с нужными компаниями. Разумеется, по самой максимально возможной цене. В прокуратуре считают, что Вадим Власов нанес урон авторитету областного минтранса и «создавал мнение о некомпетентности, безнаказанности и вседозволенности действий госслужащих». В ноябре прошлого года в Советском райсуде Нижнего Новгорода было зачитано обвинительное заключение в должностных злоупотреблениях экс-министру транспорта Нижегородской области Вадиму Власову и бывшему директору госучреждения «Главное управление автодорог» (ГУАД) Вадиму Цветкову. Бывший министр вину полностью отрицает, считая, что его оговорил Денис Цветков, и намерен доказать свою невиновность. В свою очередь Денис Цветков свою вину в пособничестве злоупотреблениям министра признал частично, сказав, что «не был посвящен в его преступные планы», а лишь выполнял указания.

С приходом Глеба Никитина в регионе начался передел не только власти, но и бизнеса. Например, в августе 2018 года был переизбран совет директоров ПАО «ГАЗ», куда изначально почему-то отказывались брать Никитина. Эксперты предполагали, что роспуск совета произошел именно из-за этого. А на директоров надавили, пообещав сократить поддержку предприятия. После новых выборов в совет директоров ПАО «ГАЗ» Глеба Никитина все-таки избрали. По некоторым версиям, губернатор мог так настойчиво стремиться попасть в этот орган по настоянию главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Последний считается одним из главных покровителей и лоббистов Никитина, и якобы даже кандидатура на губернаторский пост предлагалась именно им.

После выборов губернатора в Нижегородской области вроде как даже началась противостояние между «Ростехом» Сергея Чемезова и «Росатомом», ранее возглавляемым Сергеем Кириенко. Впрочем сторонам, по-видимому, удалось договориться. Во всяком случае достоянием общественности никакие истории на эту тему не стали. Средства массовой информации предполагают, что Никитин, похоже, вместо того чтобы представлять интересы жителей региона и заниматься реальным развитием предприятий, с самого начала играл роль подконтрольной фигуры и был проводником чужих интересов.

«Золотой ёршик»

В свою очередь местные СМИ, подводя промежуточные итоги деятельности губернатора Никитина, приводят цифры: за последние годы Нижегородская область вышла на первое место в России по темпам убыли населения. По данным Росстата, только в первом квартале 2021 года естественная убыль населения увеличилась еще на четыре тысячи человек. Разница между рождаемостью и смертностью в Нижегородской области с января по апрель составила — 11 560 человек.

Во время рабочего визита в Нижегородскую область в прошлом году президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Глебом Никитиным. Глава государства напомнил, что на национальный проект «Демография» регион в 2019 году получил 4,6 млрд рублей, а в 2020 году 5,58 млрд.

И хоть ответил президенту Глеб Никитин, что подобная ситуация его «личный вызов», положение не изменилось. Люди не довольны. По данным Института проблем социального управления, 61,3% нижегородцев не устраивает уровень жизни семьи. Только за первые три года губернаторства Никитина регион лишился 15,9 тысяч рабочих мест. При этом чиновники ни в чем себе не отказывают. В 2019 году правительство Нижегородской области закупило четырнадцать седанов премиум-класса. В том же году чиновники под руководством Никитина предложили жителям деревни Конево Балахнинского района самим «скинуться» на строительство дороги в их населённом пункте.

Работы по строительству дороги по улице Комсомольской оценивались в 1 млн 546 тысяч рублей. 77 тысяч рублей планировалась собрать с населения, а еще 154 тысяч со спонсоров. Оставшаяся сумма должна была быть выделена из республиканского и регионального бюджетов. При этом местные жители обращают внимание на то, что в той же деревне Конево на улице Пролетарской было болото, пока там не купил дом один из чиновников администрации. И сразу дорога появилась, естественно за госсчет.

Стоит еще сказать и о скандале с блогерами, который произошел в прошлом году.

Для создания положительного имиджа блогеры по договору должны были посетить Нижний Новгород и опубликовать в Instagram не менее 50 фотографий. Деньги на автомобили бизнес-класса, номера в пятизвездочной гостинице, индивидуального гида и трехразовое питание с кофе-брейком предоставлялись из бюджета. В итоге вышел скандал, и губернатора Глеба Никитина номинировали на антипремию «Золотой ёршик» за «элитный тур для двух инстаграм-блогеров за 2 млн 395 тысяч рублей».

Карьера — главное

В середине декабря в Совете Федерации проходили дни Нижегородской области. По словам замгубернатора Егора Полякова, в 2021 году область первой из субъектов РФ заключила соглашение на получение федерального бюджетного кредита на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, исходя из лимита 8,4 млрд рублей. Егор Поляков отметил, что у Нижегородской области есть и успешный опыт — в 2020—2021 годах было реструктурировано несколько федеральных кредитов.

По его словам, сейчас в сводный перечень новых инвестиционных проектов включено 12 проектов с общим объемом инвестиций около 45 млрд рублей. Их реализация позволит создать 2300 новых рабочих мест, а бюджетные инвестиции в инфраструктуру превысят 10 млрд рублей.

Цифры звучат жизнеутверждающе, и должны вселить веру в светлое будущее. Но хотелось бы вернуться в достаточно безрадостное настоящее. В конце ноября в Москве умерла десятилетняя девочка из Нижнего Новгорода с муковисцидозом Ева Воронкова. Ее можно было спасти с помощью дорогого лекарства «Трикафты». И ее должны были спасти: родители 30 сентября выиграли у минздрава Нижегородской области суд — чиновников обязали немедленно закупить препарат для Евы. Отец девочки, который ходил судебные заседания, слышал, как представители чиновников говорили, что денег в бюджете нет, и надо подождать пока ребенок умрет.

Девочка так и не дождалась лекарства. Местные СМИ сообщают, что команда губернатора Никитина игнорировала проблемы ребенка месяцами, отказывая в помощи. Так, например, когда маленькой Еве стало совсем плохо, ей отказали даже в реанимобиле для перевозки в Москву. По словам отца девочки, отказали не только в самой «Скорой помощи», но и в минздраве. В итоге машину ей выделил позднее благотворительный фонд «Кислород».

Похоже, когда дело касается других, чиновники становятся очень экономными. Ранее в помощи было отказано 8-летнему мальчику, а 16-летней девочке пришлось добиваться через суд даже инсулина. Сетевое издание «ТаракаНН» приводит на условиях анонимности слова чиновника минздрава Нижегородской области, который заявил, что губернатор Глеб Никитин в кулуарах говорил о важности успехов по привлечению инвестиций в регион, чтобы было с чем отчитываться президенту: «Мне нужна карьера. Мне плевать, сколько тут умрет и как. Выполняйте задачу».

Собственно цель достигнута. Инвестиции, вероятно, пойдут. Карьера Глеба Никитина, вероятно, тоже пойдет в гору. Вон и рейтинги у него хорошие. Вероятно, и президент отметит успехи по привлечению инвестиций. А люди, их судьбы, их дети, все остальное от лукавого и не имеет, по-видимому, для молодого технократа никакого значения.

Александра Волкова