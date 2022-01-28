Инсайдеры прокомментировали роман Брэда Питта и Люкке Ли

В отсутствие официальных заявлений публике и прессе приходится довольствоваться добровольными признаниями друзей и знакомых звезд, как правило, анонимных. Обычно откровения инсайдеров соответствуют реальности, но иногда сведения источников оказываются противоречивы. Вчера в американских таблоидах появились публикации, в которых утверждалось, что у 58-летнего Брэда Питта тайный роман с 35-летней шведской певицей Lykke Li (Люкке Ли). Журналисты ссылались на свои источники и сведения очевидцев, недавно видевших певицу в компании актера в новом фешенебельном итальянском ресторане Mother Wolf в Лос-Анджелесе.

А теперь американское издание The Post цитирует “источник, близкий к актеру”, который уверен – Питт не общался с Люкке Ли два года, хоть они и знакомы. Более того, другой инсайдер убежден, что если Брэд и встречается с кем-то, то не с певицей и не с актрисой, а с “кем-то менее известным”.

Они знакомы, но не встречаются, – говорит один, а второй добавляет для Page Six, – Не представляю, чтобы Брэд снова начал встречаться с какой-то звездой. Я определенно вижу его с кем-то более “обычным”.

У Брэда Питта самые громкие и длительные романы были с известными актрисами. Среди них Джульетт Льюис и Гвинет Пэлтроу. А отношения с Дженнифер Энистон и Анджелиной Джоли закончились браком и… последующим разводом. Бракоразводный процесс со второй женой еще не завершен, Брэд все еще пытается получить совместную опеку над детьми. Правда, пока безуспешно.

Ранее Брэду Питту приписывали роман с Алией Шокат, а также пытались свести обратно с Дженнифер Энистон. Но все это так и осталось только слухами.

Джульетт Льюис и Брэд Питт, 1991 год Брэд Питт и Гвинет Пэлтроу, 1997 год Брэд Питт и Дженнифер Энистон