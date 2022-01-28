“Не стыдится в таком виде фоткаться!” Голая 44-летняя Чехова показала, как принимает ванну

“Мне часто говорили: “Ты не сможешь стать известной. Это получается только у избранных”, “Места под солнцем всем не хватит!”, “Счастье надо заслужить!”. Я часто слышала: “Похудей. С такой фигурой ты нам не подходишь”, “Будь скромной. Девушка не должна проявлять инициативу первой”, “Имей терпение. Нельзя получить все здесь и сейчас, по первому требованию!”, “Ты не умеешь петь, танцевать, писать стихи, модно одеваться, вести светские беседы, нравиться с первого взгляда”, – призналась она.

Чехова отметила, что ее убеждали: “Выше головы не прыгнешь” и всячески демотивировали.

“Мне часто внушали, что я никто и звать меня никак, что я не смогу, не справлюсь, не приду первая, не выдержу, не найду! А я плевала на все их мнения! Потому что только я знаю, на что я способна”, – заявила она.

Чехова добавила, что каждый день проживает не для того, чтобы доказать другим, как они не правы, а для того, чтобы доказать себе, как она права, веря в себя и не слушая чужих советов.

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Публикация от * * (@achekhova)

“Вот вы, Анфиса, даже не стыдитесь в таком виде фоткаться! Ну вы даете”, – прокомментировал подписчик shavkat_8234.

“Хочу к тебе”, – заявил dmitriy_zaria.

Контекст:

Известность Анфисе Чеховой принесла работа ведущей проекта “Секс с Анфисой Чеховой” (2005–2009) на российском канале ТНТ.

Телеведущая работала в Украине с 2011-го по 2013 год. Вела программы “Давай поженимся” на канале “Интер” и шоу “Как выйти замуж” на канале СТБ.

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