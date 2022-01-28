Диетолог Светлана Зеленцова рассказала о полезных свойствах кокосового масла для похудения

Специалист Светлана Зеленцова указала на уникальные свойства кокосового масла и рассказала, как его можно использовать при похудении. Продукт содержит полезные жирные кислоты.

Эксперт в сфере питания Светлана Зеленцова посоветовала россиянам включить в ежедневное меню кокосовое масло. В составе продукта содержится большое количество насыщенных жирных кислот, которые позитивно влияют на энергетический метаболизм.

Многие диеты и рационы не содержат жирные кислоты, так как они считаются неполезными веществами. Диетолог объяснила, что жиры кокосового масла отличаются от остальных. Они уникальны благодаря наличию длинной цепи из углеродов. Употреблять продукт могут даже люди с проблемами ЖКТ, так как для усвоения масла не обязательна безупречная работа желчного пузыря и ферментативных комплексов. Такие жирные кислоты необходимы для правильного функционирования мозга, так как обеспечивают нервную ткань необходимой энергией.

Ученые провели исследование и доказали, что кокосовое масло помогает снизить массу тела, но для этого необходимо следить за калорийностью других компонентов рациона. Также его можно использовать для полосканий ротовой полости при болезнях зубов и десен. Каприновая и лауриновая кислоты кокоса имеют антибактериальный, противовирусный и противогрибковый эффект. Светлана Зеленцова рекомендует ежедневно употреблять по одной чайной ложке нерафинированного масла, которое изготовлено в условиях первого холодного отжима. Продукт не стоит добавлять в рацион людям с острыми заболеваниями ЖКТ и с нарушениями липидного обмена.

Источник: rsport.ria.ru