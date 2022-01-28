 

Елена Малышева и Дмитрий Шубин: развитие рака не связано с КТ

28.01.2022, 15:03, Разное
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Врачи Елена Малышева и Дмитрий Шубин объяснили, что компьютерная томография не влияет на развитие рака. Во время данного исследования человека облучают безопасной рентгеновской дозой.
Ведущие телепередачи «Жить здорово» Дмитрий Шубин и Елена Малышева во время очередного эфира опровергли слова об опасности компьютерной томографии. Эксперты рассказали, что данный метод исследования не влияет на возникновение рака.

Дмитрий Шубин объяснил, что КТ запрограммирована на определенное врачебное назначение, поэтому развитие онкологии невозможно. К тому же, исследователи вычислили безопасную годовую рентгеновскую дозу для организма человека. Сейчас специалисты оценивают эту величину в 50 микрозивертов. Например, при исследовании грудной клетки с помощью КТ человек получает облучение в 7 микрозивертов, что еще раз подчеркивает безопасность метода.

Напомним, что ранее Елена Малышева оценивала физиотерапию как метод лечения. Позже врач заявила, что это медицинское направление еще не доказало своей эффективности. Об этом пишет InfoREACTOR.



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