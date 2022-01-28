 

NBC News – ударить санкциями лично по Путину Вашингтону будет трудно

28.01.2022, 15:00, Новости дня
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Администрации президента США Джо Байдена будет непросто привести в действие угрозу ввести «персональные» санкции в отношении Владимира Путина или его «приближённых», убеждён директор отдела политических новостей NBC News Рик Кляйн. Как поведал журналист в эфире канала, жёсткие меры в отношении крупного российского бизнеса ощутит не только российское руководство, но и население самой РФ и многих других европейских стран, тогда как ударить по личным активам Путина просто невозможно, поскольку их сначала нужно отыскать.

А подробнее нам о ситуации расскажет директор отдела политических новостей NBC Рик Кляйн. Рик, санкции в отношении РФ — в том числе и представителей ближнего круга Владимира Путина — США уже вводили. Насколько эффективными, на ваш взгляд, показали себя эти санкции в прошлом и какую эффективность будут иметь такие меры на этот раз? 

РИК КЛЯЙН, директор отдела политических новостей NBC News: Ударить по Путину лично или по его ближнему кругу непросто: в прошлом сделать это пытались, прижав многие конгломераты в энергетическом секторе, связанные с Путиным, но подобное оказывает эффект «просачивания» на всю Россию — и даже на всю Европу. Болезненные последствия будут ощущаться повсюду, а если речь зайдёт об оказании давления на финансовые институты и, в частности, на возможность страны осуществлять финансовые операции, то здесь пострадать могут и россияне.  

Если же говорить о Путине лично, всё дело в том, что какого-нибудь здоровенного банковского счёта, в котором значится имя «Владимир Путин», в природе нет — его состояние хранится внутри крайне непрозрачной системы, и для нас — то есть для США — не вполне очевидно, какие из его приближённых получили от него какую-то поддержку и какие объекты собственности ему, возможно, принадлежат. Как высказывался один эксперт, цитату которого мне довелось увидеть: «Единственное, что в наших силах, — это закрыть ему вход в Диснейленд». Но до тех пор, пока Владимир Путин не захочет приехать в США, предлагать такие санкции, которые бы били лично по нему, при этом наверняка зная, что они точно бьют по нему лично и будут влиять на его политический курс, очень трудно.  

Так что всё «закручивание гаек» с нашей стороны на самом деле основано на наших надеждах — мы просто надеемся, что та или иная мера действительно окажется ощутимой. 

Дата выхода в эфир 27 января 2022 года. 



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