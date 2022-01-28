Враг номер один

Рамзан Кадыров впервые столкнулся с угрозой, которую не может контролировать. Исследование Елены Милашиной.

В конце декабря прошлого года пятеро чеченцев, проживающих за границей и публично критикующих чеченские власти — Тумсо Абдурахманов, Хасан Халитов, Мансур Садулаев, Минкаил Мализаев и Аслан Арцуев, — заявили о похищении своих родственников в Чечне. В общей сложности речь шла о нескольких десятках людей, которые одномоментно — в ночь на 22 декабря — исчезли из своих домов и перестали выходить на связь.

В их числе были не только взрослые мужчины, но также старики, женщины и несовершеннолетние. Кроме того, двух родственниц жены Тумсо Абдурахманова, проживающих в Астрахани, по словам блогера, вызвали в полицию по месту жительства — якобы для допроса по делу о мошенничестве, — а затем передали в руки чеченских полицейских.

Три дня спустя юрист нижегородской правозащитной организации «Комитет против пыток» Абубакар Янгулбаев сказал о задержании проживающих в Чечне родственников — как по линии отца, так и по линии матери. Эти люди пропали в один день с родственниками Абдурахманова, Халитова, Садулаева, Мализаева и Арцуева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как я спасла врага Кадырова, которого он создал себе сам

Объяснительная записка главному редактору «Новой газеты»

28 декабря в отдел полиции Пятигорска был доставлен уже и сам Абубакар Янгулбаев. Он был допрошен в рамках уголовного дела, возбужденного в Чечне по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). В квартире Янгулбаева в Пятигорске прошел обыск, санкцию на который выдал Заводской суд г. Грозного. Абубакара Янгулбаева задерживали и допрашивали сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом МВД по ЧР при участии пятигорских полицейских. В ходе обыска у Янгулбаева изъяли ноутбук и телефон, доступ к которым (пароли) он вынужден был раскрыть под угрозой принудительного вывоза в Чечню.

Абубакар Янгулбаев. Стоп-кадр

После допроса Янгулбаева отпустили, и в тот же день он покинул Россию.

В разговоре с корреспондентом «Новой газеты» Абубакар Янгулбаев не смог назвать причину, по которой ему позволили уехать из страны. Но события, случившиеся 20 января в Нижнем Новгороде, возможно, дают ответ на этот вопрос. В этот день чеченские полицейские при содействии сотрудников ГСУ ГУ МВД РФ по Нижнему Новгороду попытались задержать отца и мать Абубакара Янгулбаева — Сайди Янгулбаева и Зарему Мусаеву. И, скорее всего, главной целью чеченских полицейских были именно они. Преждевременное же задержание их сына могло ускорить эвакуацию старших Янгулбаевых из РФ — она должна была произойти со дня на день.

Мы стали свидетелями спланированных чеченскими силовыми структурами и скоординированных с полицией минимум трех российских регионов (а скорее всего, и с центральным аппаратом МВД РФ)

масштабных межрегиональных рейдов в отношении лиц чеченской национальности разного пола, возраста, социального положения, при этом, что важно, не совершивших никаких противоправных поступков.

Лично я аналогов таких спецопераций в РФ припомнить не могу.

В этой спецоперации случился только один сбой: чеченские полицейские, приехавшие в Нижний Новгород за Сайди Янгулбаевым и его женой, не учли его статус федерального судьи. Он — спецсубъект, наделенный неприкосновенностью. По всей видимости, в ситуацию в последний момент вмешалось все-таки УФСБ по Нижнему Новгороду и блокировало силовые действия в отношении судьи Янгулбаева. Очевидно также, что в отношении его супруги — Заремы Мусаевой — такого запрета не было. Применив к 53-летней женщине физическое насилие, чеченские полицейские вывезли ее в Чечню.

Экс-судья Верхновного суда Чечни Сайди Янгулбаев у входа в больницу через несклько часов после нападения чеченских силовиков. Стоп-кадр

В отличие от декабрьских событий с одномоментным исчезновением десятков жителей Чечни штурм квартиры федерального судьи в Нижнем Новгороде вызвал большой резонанс. Это вынудило чеченские власти как-то высказаться по ситуации.

21 января в официальном телеграм-канале глава Чечни написал: «Эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей».

22 января он объяснился там же: «Мне сообщают, что Янгулбаевы воспринимают мой вчерашний пост в телеграм-канале как угрозу. Я не угрожаю, а констатирую факты и последующее законное наказание. Достаточно того, что Янгулбаевы призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его. Именно они, согласно слитой в сеть третьими лицами переписке, организовали нападение в Турции на бывшего сотрудника правоохранительных органов из ЧР. Янгулбаевы в этой переписке сами признаются, что не без их участия было совершено это нападение и, судя по тону, вполне гордятся этим…»

Переписка, о которой говорит Рамзан Кадыров, — это приватное общение федерального судьи с членами семьи в мессенджерах.

Повторюсь: федеральный судья является «спецсубъектом», которому в соответствии с федеральными законами (№ 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации», № 45 «О Государственной защите судей…») государство гарантирует неприкосновенность (в том числе, и переписки) и госзащиту в случае угрозы жизни и здоровью, причем не только самому судье, но и его близким.

Личная переписка членов семьи Янгулбаевых попала в распоряжение сотрудников ЦПЭ МВД по ЧР в ходе следственных действий с сыном Сайди Янгулбаева — Абубакаром Янгулбаевым. Даже в рамках уголовного дела эти данные нельзя использовать в качестве доказательств, так как они получены c нарушением закона.

Но перед чеченскими силовиками, судя по всему, никто не ставил задачу привлечь судью Янгулбаева к уголовной ответственности. Цель была совсем иной,

и тот факт, что в тот же день (28 декабря) эти данные были «слиты» в СМИ, это подтверждает. Таким образом, догадаться, кто те самые «третьи лица», о которых написал в своем телеграм-канале Кадыров и по чьему приказу они действуют, совсем не сложно.

Гораздо больше интригуют все-таки слова Кадырова о «нападении в Турции на бывшего сотрудника правоохранительных органов из ЧР». Бывших чеченских силовиков за пределами РФ проживает сотни. Бывает, что на них нападают. Бывает, что их даже убивают. Вспомним, например, убийство в Вене бывшего охранника Рамзана Кадырова — Умара Исраилова. Или, например, убийство в Дубае бывшего соратника отца Кадырова и командира батальона «Восток» (чеченского подразделения ГРУ МО РФ).

Эти вопиющие случаи глава Чечни, насколько я помню, «терроризмом и экстремизмом» не называл. Наоборот, убийцы этих людей получили в Чечне защиту.

Так почему именно нападение на «бывшего сотрудника правоохранительных органов ЧР» в Турции вызвало такой гнев Кадырова? И почему он не назвал жертву нападения по имени?

Ответы на эти вопросы напрямую связаны с подлинными причинами массовых задержаний российских жителей чеченской национальности, по сути, в качестве заложников, скоординировано осуществленных российской полицией в Нижегородской и Астраханской областях, в Ставропольском крае и в Чеченской Республике.

Подарок к юбилею

В начале сентября в пабликах критиков чеченских властей почти синхронно был опубликован видеоролик с избиением человека. Нападение, по всей видимости, происходило в Турции, его жертвой стал 42-летний чеченец по имени Абдурахман. Видеоролик начинается с фотографии, на которой Абдурахман, одетый в камуфляжную форму, сидит в кабинете, за его спиной на стене висят портреты Ахмата и Рамзана Кадыровых. На фотографию наложены субтитры следующего содержания: «Этот кадыровец, как он сам признается в телефонном разговоре, работал в полку Ахмата Кадырова в период с 2004 по 2019 год. Естественно, он принимал участие в похищениях, пытках, убийствах и изнасилованиях чеченцев. После этого перебрался в Турцию, отрастил бороду подлиннее и втирался в местную диаспору, уговаривая нужных кадыровцам людей вернуться в Чечню, мол, он уладит все их проблемы».

Затем звучит аудиозапись телефонного разговора Абдурахмана с неустановленным лицом, в ходе которого Абдурахман подтверждает, что действительно являлся с 2004 по 2019 год сотрудником Полка патрульно-постовой службы имени А.Х. Кадырова, «ни о чем не жалеет», имеет большие связи с руководством республики и может решать серьезные вопросы.

Мои источники в Полку Кадырова опознали этого человека, но, к сожалению, никто не смог назвать его фамилию.

Все, что они смогли вспомнить, это то, что Абдурахман работал в полку простым водителем. Никакого авторитета и, тем более, «серьезных связей» у этого человека на самом деле не было. Из аудиозаписи можно понять, что Абдурахман после своего увольнения уехал из Чечни в Турцию — популярное место как среди действующих, так и среди бывших чеченских силовиков, которые любят отдыхать в Турции, а кто поудачливей и побогаче покупают там недвижимость и переезжают на ПМЖ после выхода на пенсию — у правоохранителей она ранняя.

После неприятного разговора анонимный собеседник договаривается с Абдурахманом об очной встрече. Говоря коротко, того «взяли на слабо». Абдурахман понимал, что имеет дело с недружелюбными людьми, но на встречу, которая закончилась его избиением, все-таки пришел. На видеозаписи, которой заканчивается ролик про Абдурахмана, отчетливо видно, что его избивают по меньшей мере двое, и вся эта ситуация вызывает у нормальных людей отвращение.

Кадр из видео с избиением бывшего водителя ППС им. А. Кадырова Абдурахмана в Турции

Однако у критиков чеченских властей (у всех в анамнезе есть личный опыт, когда избивали и пытали их самих) это нападение вызвало совсем другие эмоции. Как и у их аудитории, судя по огромному количеству просмотров и содержанию комментариев.

Впервые этот видеоролик был опубликован 5 сентября в анонимном телеграм-канале Security Turkey и приурочен к 70-летнему юбилею отца главы Чечни Рамзана Кадырова — Ахмата-Хаджи Кадырова.

Security Turkey

Анонимный русскоязычный телеграм-канал Security Turkey был создан 5 августа прошлого года. У этого канала не самая высокая активность, тем не менее за полгода своего существования он набрал более 7 тысяч подписчиков. Уже в первой публикации админы объяснили цели и задачи «анонимных мстителей», создавших этот канал:

противодействовать заказным убийствам лиц чеченской национальности на территории Турции,

выявлять в чеченской диаспоре, «опубличивать» и преследовать бывших кадыровцев,

в общем, сделать турецкое направление для этих людей не самым безопасным и комфортным.

Описание телеграм-канала Security Turkey

Объективности ради, нападения и убийства чеченцев в Турции действительно явление не редкое. Очередное такое преступление планировалось как раз в октябре прошлого года. Не знаю, есть ли заслуга телеграм-канала Security Turkey в том, что оно оказалось неудачным, но фотографии, сделанные самими киллерами сразу по прилете в аэропорту Стамбула, были впервые выложены в паблик именно на этом канале. Как следует из сообщений местной прессы, целью нападения был агент турецкой разведки чеченец Руслан Ажиев, лидер русскоязычных боевиков, воюющих в Сирии в составе запрещенной в РФ террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ). Заказчиком и организатором турецкие журналисты называли депутата Госдумы РФ от Чечни Адама Делимханова и находящегося уже много лет в федеральном розыске за убийство не менее трех лиц криминального авторитета Казбека Дукузова. Оба — ближайшие соратники главы Чечни Рамзана Кадырова.

Кроме того,

админы телеграм-канала Security Turkey тщательно мониторят все аккаунты чеченских силовиков, отслеживая по геолокации их пребывание в Турции (чаще всего — когда те приезжают на отдых).

Также, используя базы данных, они ищут у кадыровцев недвижимость и бизнес в Турции. Досье на этих силовиков (собранное по открытым источникам, а также с помощью анонимных сообщений через боты обратной связи) распространяются всеми критически настроенными к чеченской власти пабликами. Такая скоординированность информационных атак не вызывает никакого сомнения в том, что чеченские блогеры объединили свои усилия, а

чеченские власти имеют дело с организованным против них движением внутри чеченских диаспор.

И это движение, безусловно, находит большую поддержку внутри Чечни, так как немалое количество непубличной — вызывающе эксклюзивной! — информации поступает не от простых граждан, а, со всей очевидностью, от непосредственно приближенных к Кадырову и его окружению источников.

Самыми активными показывают себя диаспоры Турции и Европы. Но если к движению примкнут чеченские выходцы, проживающие в Иордании, Саудовской Аравии и, особенно, в Объединенных Арабских Эмиратах, которые служат офшорами уже для самых высокопоставленных чеченских чиновников, разоблачения могут стать для Рамзана Кадырова, его семьи и окружения особенно болезненными.

В общем, изучение контента телеграм-канала Security Turkey дает понимание, почему глава Чечни так панически отреагировал на избиение бывшего водителя Полка им. Кадырова. И у меня нет иных версий, кроме одной: Рамзан Кадыров впервые столкнулся с силой, которую не может контролировать.

Хасан Халитов

После нападения на водителя полка Кадырова об угрозах сказал и другой бывший сотрудник чеченской полиции, проживавший с семьей в Турции, — Ахмед Арсанукаев. Чеченские журналисты распространили следующую версию событий: Арсанукаеву позвонил проживающий в Турции чеченец Хасан Халитов* и пригласил на встречу, на которой самому Арсанукаеву, его жене и маленькому ребенку якобы угрожали физической расправой.

Хасан Халитов

Однако из опубликованной в телеграм-канале Turkey security записи разговора Арсанукаева и Халитова следует, что никто бывшему полицейскому напрямую не угрожал. Халитов действительно пригласил его на встречу, на которой присутствовали и другие люди (включая жену Арсанукаева). В ходе этой встречи Арсанукаев пообещал вести себя прилично, не собирать информацию и не доносить на живущих в Турции чеченцев. Для того чтобы обеспечить гарантию, ему предложили записать видео, на котором он оскорбляет главу Чечни и его окружение и говорит, что сожалеет о своей службе в чеченской полиции. Это видео, как объясняют турецкие чеченцы в ходе разговора с Арсанукаевым (аудизапись опубликована в телеграм-канале Security Turkey), нужно было как страховка — на случай, если Арсанукаев раздумает «вести себя прилично». Так в итоге и произошло. После встречи с Халитовым Арсанукаев, который, по его словам все на той же записи, «полностью порвал с прошлым» и приехал в Турцию для лечения ребенка, предпочел быстро покинуть Стамбул и вернуться в Чечню. А после своего возвращения он в сопровождении толпы своих родственников поехал к родственникам Хасана Халитова и под камеры журналистов телеканала ЧГТРК «Грозный» объявил им кровную месть.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

—