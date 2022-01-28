От свежих решений до обновленной классики: самые трендовые принты весны 2022-го

Весной 2022 года появится несколько интересных идей и свежих решений в одежде наряду с обновленной классикой. В частности, в моде будут довольно интересные, стильные и оригинальные принты, которые помогут любой образ сделать безупречным. Вот несколько таких популярных вариантов принтов.

Геометрия (главное фото)

Мода является цикличной. Некоторые тренды утрачивают популярность, затем снова возвращаются. Весной будет актуальным стиль шестидесятых и семидесятых годов прошлого века.

Именно поэтому в моде будут наряды с геометрическими принтами, которые пользовались популярностью в то время. Можно смело покупать вещи с узорами в виде квадратов или треугольников, чтобы быть в тренде.

Большие цветы

Наряды с принтами в виде больших цветов смотрятся красиво, ярко и очень стильно.

Такие узоры выглядят притягательно и помогают добавить любому образу нотку женственности и романтичности.

Этот принт занял важное место в коллекциях многих известных дизайнеров. Весной одежда будет буквально “расцветать” самыми различными яркими узорами и оттенками.

Горошек

Независимо от того, большой или маленький горошек, этот классический принт часто появляется в коллекциях многих известных дизайнеров.

Весной такой узор мы сможем увидеть на самых различных нарядах, которые предназначены как для повседневной носки, так и для торжественного мероприятия.

Полоски

Весной мы сможем увидеть этот принт в самых различных формах и цветовых сочетаниях.

Это просто вневременной паттерн, который отлично подходит для девушек с любыми формами, так как может как визуально вытягивать силуэт, так и добавлять объем.

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Полоски помогают придать любому наряду более классический вид. Актуальны вертикальные, горизонтальные и диагональные полоски.

Тай-дай

Этот принт родом из 1960-х годов. В последнее время этот узор не утрачивает своей актуальности. Многие дизайнеры использовали принт тай-дай в своих новых коллекциях.

Именно поэтому мы сможем его увидеть как в одежде, выполненной в ретро-стиле, так и в современных интерпретациях. Очень интересно смотрится необычный психоделический узор тай-дай, который выводит наряды на совершенно другой уровень. Это просто отличный весенний принт, который помогает добавить совершенно любому образу немного яркости и освежить его.

Клетка

Это достаточно интересный, красивый и свежий узор, который весной мы сможем увидеть на многих интересных вещах, таких как спортивная одежда или более праздничные варианты нарядов.

Особенно красиво выглядит принт клетка на юбках и штанах. Этот узор никогда не выходит из моды. Если раньше популярностью пользовался шахматный узор, то сейчас в моду снова возвращается классическая клетка.

Дизайнеры предлагают носить этот принт не только в качестве акцента, сочетая с однотонными вещами, но и комбинируя с другими, не менее интересными узорами.

Тигриный принт

В 2022 году стоит забыть об узорах гепардов и питонов, так как в моде сейчас тигриный принт.

Одежда с рисунком, сохраняющим натуральные цвета тигриных полосок, была представлена во многих коллекциях известных дизайнеров.