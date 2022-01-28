Используйте темно-коричневый или серый карандаш для век вместо черного: как делать омолаживающий макияж женщинам старше 50

Макияж, который смотрелся эффектно, когда вам было 20 лет, после 50 может оказаться внешне непривлекательным и заставить вас выглядеть хуже, чем вы есть на самом деле. Дело в том, что с возрастом специфика выбора и нанесения косметики меняется. Вот основные советы по мейкапу для женщин старше 50 лет.

Подводка и стрелки

Когда вы делаете макияж «кошачьи глаза», рисуя стрелки жидкой подводкой в 20 лет, то взгляд действительно получается более выразительным. Глаза становятся миндалевидными, красивой формы, что делает вас более привлекательной.

После пятидесяти лет стрелки тоже можно рисовать, однако делать это нужно иначе. Во-первых, забудьте о жидкой подводке для глаз. К сожалению, у вас уже не получится нарисовать красивую ровную линию. Во-вторых, откажитесь от черного цвета. Рисуйте стрелки темно-коричневым или темно-серым карандашом. После того как нарисовали линию, обязательно растушуйте ее. Это можно сделать с помощью ватной палочки. Такой макияж сделает ваш взгляд более мягким, выразительным. Да и мейкап в целом получится аккуратным.

Хотите стрелки на нижнем веке? Пожалуйста, но соблюдайте простые правила. Во-первых, проводите линию вдоль трети нижних ресниц. Во-вторых, выбирайте карандаш на тон светлее того, который вы использовали для создания стрелок на верхнем веке.

Румяна

Румянами можно пользоваться в любом возрасте. Они идут как молодым девушкам, так и зрелым женщинам. Если вам за 50 лет, то принимайте во внимание свой тон кожи. Если он теплый, тогда отдавайте предпочтение персиковым или коралловым румянам, а если холодный, то ягодным или розовым.

Имеет значение и то, куда именно наносить румяна. Предпочтительнее всего — немного ниже верхней части скул, как минимум на два пальца от носа к внутреннему уголку глаза.

С возрастом многие женщины сталкиваются с сухостью кожи. Поэтому необходимо отдавать предпочтение румянам кремообразной, а не рассыпчатой текстуры. Тогда они будут равномерно ложиться на кожу. Вы также можете использовать увлажняющий крем в качестве основы, чтобы придать коже блеска.

Губы

Молодые девушки могут себе позволить нюдовую губную помаду, которую почти не видно и которая сливается с цветом кожи. Они также могут использовать прозрачный блеск для губ.

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Однако с возрастом такие привычки в макияже следует менять. В противном случае вы рискуете выглядеть бледно и искусственно себя состарить. Отдавайте предпочтение помаде, которая на два оттенка темнее вашего естественного цвета губ. Слишком яркие насыщенные цвета — это тоже не вариант, как и бесцветный блеск. Алые губы могут подчеркнуть ваши морщинки на лице.

Будьте осторожны с перламутровыми помадами: рискуете удешевить образ. Вы можете поступить следующим образом: нанести немного перламутрового блеска в центр губ. Тогда появится красивое мерцание.

Если вы правильно выберете цвет румян и помады, то можете визуально омолодить себя на 5-15 лет.

Тени

Знаете ли вы, что при правильном выборе и нанесении теней вы визуально можете омолодить себя на десять лет? Согласитесь, что это хорошая мотивация для экспериментов с мейкапом.

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Если в молодости можно использовать тени для век одного цвета, то с возрастом количество оттенков должно увеличиться минимум до трех.

Чтобы визуально сделать глаза больше и выразительнее, а также скрыть нависшее веко, наносите тени по следующей схеме. На подвижное веко нанесите тени ванильного оттенка. В складке и чуть выше складки используйте тени на пару тонов темнее. Два или три оттенка теней (например, светло-оранжевый и коричневый) смешайте вместе и нанесите туда, где складка.

Теперь тени ванильного оттенка в небольшом количестве нанесите чуть ниже надбровной дуги с внешней и с внутренней стороны глаз. Ваш макияж готов.

Секреты возрастного мейкапа

Чтобы омолодить, а не состарить себя с помощью косметики, необходимо запомнить свод простых правил. Вот основные из них:

минимум тонирующих средств; отказ от синих, фиолетовых теней, которые создают эффект синяков под глазами; обязательное оформление бровей (придание формы, выщипывание); лифтинг овала лица; акцент либо на глаза, либо на губы, но не на все сразу; покрывать ресницы тушью максимум в два слоя, чтобы не было эффекта “паучьих лапок”; растушевывать косметику не только ватными палочками и спонжами, но и пальцами; не пользоваться хайлайтером.