 

Вакцинированным «Спутником V» россиянам упростили въезд в Израиль

28.01.2022, 14:42, Новости дня
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Власти Израиля решили облегчить процедуру въезда в страну для вакцинированных «Спутником V» россиян: анализ на наличие антител можно будет сдать в РФ в одной из признанных Минздравом Израиля лабораторий, сообщило израильское министерство туризма.

«Сегодня принято решение облегчить процедуру въезда в Израиль для российских туристов, вакцинированных «Спутником V». Таким образом, туристы, привитые в течение последних шести месяцев и получившие положительный результат анализа на наличие антител, сделанного на территории РФ в одной из признанных Минздравом Израиля лабораторий, смогут заранее подать необходимые документы на сайте министерства здравоохранения и получить зеленый сертификат еще до вылета в Израиль», – цитирует ТАСС заявление ведомства. Список утвержденных лабораторий будет опубликован на сайте Минздрава Израиля в ближайшее время.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

До этого для въезда в Израиль привитых российской вакциной туристов нужно было пройти серологический тест в аэропорту Бен-Гурион в Израиле.

Ранее вакцинированных «Спутником» туристов решили пускать в Израиль с 9 января.

Также власти Саудовской Аравии с 1 января разрешили туристам, которые вакцинировались двумя дозами вакцины «Спутник V» от коронавируса, въезд в страну, в частности, приезжать на хадж и малый хадж – умру.



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