Лукашенко назвал задержание в Белоруссии 33 россиян провокацией США

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что задержание в стране 33 россиян в 2020 году было провокацией США, чтобы поссорить Минск и Москву.

«США даже обещали обеспечить нас 100 процентов нефтью, когда у нас, помните, был конфликт с Россией. И все под благовидным предлогом сохранить независимую Беларусь. Пытались рассорить два братских народа прямо накануне выборов. Эти 33 богатыря, о которых говорят, уже провели якобы там на Западе, в Украине исследование, оказывается, были провокацией Запада, США, чтобы окончательно настроить белорусского президента в момент выборов против России», – сказал президент, пообещав разобраться в этом вопросе, передает РИА «Новости».

Напомним, в Белоруссии были задержаны 33 россиянина, 32 из которых, как утверждается, являются бойцами ЧВК Вагнера. Белорусская сторона подозревала их в планировании дестабилизации обстановки в стране перед президентскими выборами. Было возбуждено дело о подготовке терактов.

Позже Белоруссия вернула Москве 32 из 33 задержанных россиян, которых ранее объявила «бойцами ЧВК Вагнера». Еще один житель РФ имеет также белорусское гражданство и остался в Белоруссии.

В МИД Украины после передачи напомнили Минску о принципе взаимности в вопросах экстрадиции граждан.