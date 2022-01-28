Скандалы: The Moscow Post и бизнесмен Пригожин заключили мировое соглашение

Журналистам оказалось нечем крыть в споре с известным питерским предпринимателем признали недостоверность, который потребовал в качестве компенсации за публикацию фейка 5 млн

Подписание соглашения состоялось сегодня. Редакция The Moscow Post признала, что ее публикация от 21 ноября прошлого года содержала недостоверную информацию о бизнесмене. В статье говорилось, что Евгений Пригожин якобы «финансировал» партию «Родина» за счет петербургского бюджета. Но никаких доказательств со стороны издания предоставлено не было. После подачи иска статью удалили и принесли извинения.

Пригожин и The Moscow Post решили заключить мирное соглашение. Его должны утвердить в суде. По договоренностям, издание выпустит опровержение, а предприниматель не будет взыскивать запрошенные ранее 5 миллионов рублей компенсации. На подписании документа присутствовали корреспонденты Федерального агентства новостей. Это первые журналисты, которые побывали в офисе петербургского бизнесмена.