Бойфренд Кейт Мосс Николай фон Бисмарк, Анна Винтур и другие на показе Fendi

Вчера днем в Париже завершилась Неделя высокой моды. Одним из последних свои работы представил бренд Fendi и его креативный директор Ким Джонс. Новую кутюрную коллекцию сезона весна-лето кутюрье решил построить на теме Вечного города – Рима. В коллекции сочетаются как классические мотивы, как, например, драпированные платья, воротники-стойки и жакеты как у священников, принты с изображением фресок и античных статуй, так и футуристичные – макияж со стразами и сеттинг с лунным освещением и дымовой завесой.

Звездой линейки стали платья в пол: бархатные, полупрозрачные, блестящие и так далее. Их оттеняли мини-платья, платья со шлейфом и платья-кейпы. Аксессуары к образами создала Дельфина Делеттре Фенди, наследница модной империи, ювелир и основательница бренда Delfina Delettrez.

Среди гостей модного шоу были замечены Анна Винтур, Валентина Ферраньи, Дерек Бласберг, Николай фон Бисмарк, блогеры Мари Лист и Брайанбой, звезда сериала “Ривердейл” Мэделин Петш и другие.

Анна Винтур Тина Леунг Мари Лист Валентина Ферраньи Брайанбой Дерек Бласберг и Мэделин Петш Николай фон Бисмарк Ким Джонс Мариякарла Босконо