 

Шесть областей активно движутся к переходу в “красную” зону карантина – Ляшко

28.01.2022, 14:22, Новости дня
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Он напомнил, что уровни эпидемической опасности определяет система адаптивного карантина, которая уже показала свою эффективность во время предыдущих волн заболеваемости.

“Сейчас система адаптивного карантина уже начала реагировать на рост заболеваемости в Украине. Наша система индикаторов базируется не на показателях выявленных случаев в сутки, а на аналитической модели, которая фокусируется на уровне загрузки системы здравоохранения. Эта модель уже отнесла Ивано-Франковскую и Ровенскую области к “красному” уровню эпидемической опасности”, – сказал министр.

Ляшко подчеркнул, что эти регионы имеют самый низкий уровень охвата вакцинацией от COVID-19 – 36% и 42% соответственно. При этом регионы-лидеры – Киев, Киевская и Полтавская области – показывают уровень в более чем 70% вакцинированного полным курсом взрослого населения. 

“Корреляция очень четкая. Регионы-лидеры по вакцинации пребывают в “желтом” уровне и имеют одни из самых низких уровней госпитализации и заполненности коек с кислородом. Регионы-аутсайдеры по вакцинации активно движутся в сторону “красного” уровня”, – сказал глава Минздрава.

Он призвал “не ждать, когда это все закончится”, а делать прививки. По его данным мРНК-вакцины показывают 90%-ую эффективность от госпитализации при штамме “Омикрон”. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 марта. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

Осенью 2021 года ряд областей и Киев были в “красной” зоне, потом, когда заболеваемость начала снижаться, их постепенно перевели в “желтую”. Последними “красную” зону покинули Волынская и Запорожская области. С 30 декабря все регионы оказались в “желтой” зоне.

В начале 2022 года ситуация эпидситуация в Украине ухудшилась. С 24 января в “красную” зону карантина официально перешла Ивано-Франковская область. Ровенская область сделала это с 27 января. Эпидемические показатели соответствуют “желтой” зоне карантина в девяти регионах, остальные – “оранжевые” и “красные”. 

За все время пандемии в Украине заболели 3,98 млн человек, умерли почти 100 тыс. За последние сутки установлен рекордный прирост заражений – более 34 тыс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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