 

Cреди клиентов певец и «кокаиновая королева» — в Испании арестовали продавцов поддельных ковид-паспортов

28.01.2022, 14:14, Новости дня
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В Испании полиция арестовала семь членов преступной группы, которая торговала поддельными отрицательными ПЦР-тестами и ковидными паспортами, передаёт TVE. По данным источников в правоохранительных органах, среди клиентов этой организации были известные люди, в числе которых оказалась так называемая кокаиновая королева — Ана Мария Камено.

Они предлагали свои услуги через мессенджеры в группах отрицателей (коронавируса. — ИноТВ). Их бизнес — фальсификация и продажа отрицательных ПЦР-тестов и ковидных паспортов людям, не прошедшим вакцинацию.

АИДА СИМА, официальный представитель Национальной полиции Испании: Цена продажи составляла 50 евро за ПЦР-тест, а за ковидный паспорт — от 200 до 1000 евро в зависимости от покупательной способности.

Платежи осуществлялись с помощью криптовалюты, чтобы не оставлять следов. В Барселоне и Мадриде были задержаны семь человек. Среди них — медсестра, которая, по-видимому, действовала внутри системы здравоохранения.

АИДА СИМА: Эта организация привлекла в свои ряды медперсонал. Также проводится расследование по поводу возможной кражи ключей доступа к этой системе для того, чтобы можно было подтвердить, что да, у них действительно был полный процесс.

Сейчас следствие установило, что в реестр вакцинации мошенническим способом были внесены 1600 человек. По данным источников в полиции, в списке клиентов фигурировали известные люди. Один из них — певец Омар Монтес, который опубликовал в соцсетях вот это опровержение. А также такие преступники, как Ана Мария Камено, более известная как «кокаиновая королева».

Дата выхода в эфир 26 января 2022 года.



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