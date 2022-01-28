Нет денег — в Германии приостановили господдержку строительства жилья

С понедельника в Германии внезапно приостановили ряд государственных программ поддержки строительства жилья. Причина банальна: у ответственного министерства закончились деньги, пишет немецкий телеканал Das Erste. Для многих это стало шоком, а ХДС/ХСС уже обвинили министра экономики Хабека в том, что он разрушает мечту многих семей о собственном доме.

Для многих, кто занимается строительством жилых домов, это стало шоком: в понедельник был временно остановлен ряд государственных программ поддержки для строительства «эффективных» домов и ремонта с целью повышения эффективности энергопотребления. Причина: нет денег. Незадолго до истечения срока действия одной из программ снова случился наплыв обращений за получением финансовой помощи. Союз ХДС/ХСС обвиняет ответственного министра экономики Германии Хабека в том, что он разрушает мечту многих семей о собственном доме. Экономические союзы и защитники прав потребителей требуют скорейшего нового запуска программ поддержки. Узнаем детали у Кирстен Гиршик. Итак, причина такого резкого шага — отсутствие денег. Как это вышло?

КИРСТЕН ГИРШИК, корреспондент Das Erste: Причина, в общем-то, совершенно банальна, потому что в каждую правительственную программу поддержки заложено определённое количество денежных средств, это определяется при планировании бюджета. И если оно исчерпано, то ответственное министерство должно либо запросить больше денег, либо остановить выплаты. Именно это сейчас и произошло. Программа поддержки, о которой идёт речь в большинстве нынешних случаев, — в частности, поддержка «эффективных» домов EH55 — уже останавливалась предшественником Хабека Петером Альтмайером. Решение о том, что подавать заявление на участие в программе можно будет до конца января, было принято ещё в ноябре. Это вызвало ажиотажный спрос на эту программу поддержки, и в итоге деньги закончились ещё до конца января.

Что это означает для тех, кто уже подал заявление на получение помощи?

КИРСТЕН ГИРШИК: Во-первых, они не получат никаких денег. Министерство экономики сейчас раздумывает над тем, не предоставить ли кредиты по выгодной процентной ставке через Банк развития Германии тем, кто, несмотря на поданные заявления, уже не сможет получить финансовую помощь, чтобы они, по меньшей мере, не оказались совсем без финансирования. Однако решение по этому поводу пока ещё не принято. И, далее, в долгосрочной перспективе речь идёт о том, чтобы заново составить программу поддержки и сделать эту программу EH55 обязательным и узаконенным стандартом в сфере строительства жилья, а также чтобы средства выдавались только новым постройкам, которые соответствуют стандарту EH55 и существенно экономят энергию, или на ремонт таких домов, потому что тогда можно добиться существенного сокращения выбросов углекислого газа.

С нами была Кирстен Гиршик, большое спасибо.

Дата выхода в эфир 26 января 2022 года.