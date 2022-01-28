ЭпиВакКонец?

Производство и распространение «ЭпиВакКороны» прекращено. Разработчики препарата уверяют, что это временно.

Последние три партии внутримышечной суспензии под названием «ЭпиВакКорона», разработанной специалистами новосибирского ГНЦ «Вектор» и названной ими вакциной от ковида, были внесены в реестр Росздравнадзора под Новый год, 30 декабря. До этого на трех заводах выпускалось 20–30 партий «ЭпиВакКороны» в месяц. Правда, мы не знаем размер каждой партии, сколько в ней доз, это считается чем-то вроде коммерческой тайны. Но вот заканчивается январь, а производства нет вовсе.

Оптимисты в разговорах с «Новой» объяснили это тем, что с «ЭпиВакКороной», получившей сомнительную репутацию, все-таки удалось покончить. Пессимисты считают, что хоронить эту суспензию рано.

— Мы точно знаем, что «Вектор» уже предоставил в Минздрав итоговые результаты третьей фазы испытаний «ЭпиВакКороны», — сказал «Новой» основатель группы гражданских исследователей «Граис» Андрей Криницкий. — Но эту информацию не публикуют. Из разговоров в кулуарах мы знаем, что «Вектор», может быть, и хотел бы опубликовать свои данные, но их будто бы убеждают этого не делать. Но у нашей группы есть на связи достаточно много добровольцев-испытателей, чтобы мы могли опровергнуть любую недостоверную информацию. Если вакцина неэффективна, то как «Вектору» это признать?

Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

«Привести в соответствие»

Как уже писала «Новая», первыми в эффективности «ЭпиВакКороны» как вакцины против ковида усомнились добровольцы, которые изначально настолько в нее верили, что отправились участвовать в клинических испытаниях препарата. Результаты их расследований публиковала «Новая»: волонтеры не обнаружили после вакцинации защитных антител в организме. Они провели свои эксперименты — благо, среди них нашлись биологи, медики, математики, аналитики и, главное, отличные организаторы, способные провернуть такую работу, — и сверили выводы с выводами известных российских ученых. Те тоже не согласились, что каждую «внутримышечную суспензию» можно считать вакциной.

Не обнаружив ожидаемой эффективности вакцины, волонтеры стали сравнивать «ЭпиВакКорону» с физраствором.

Препарат применяется больше года — и по мере накопления практики их точка зрения менялась.

— Из тех людей, кто привился «ЭпиВакКороной», поверил, что вакцина их защищает, и начал из-за этого вести себя менее осторожно, огромное число людей тяжело заболело, только в нашем распоряжении есть информация о десятках умерших, — говорит Андрей Криницкий. — Ею ведь прививались в основном люди из группы риска. Я считаю, что многие остались бы живы, если бы привились, например, «Спутником». Более того: получается, что шансов не заболеть у них было бы даже больше, если бы они вообще не прививались, но по-прежнему соблюдали все меры предосторожности.

Весь год волонтеры-исследователи вели переписку с Минздравом, Роспотребнадзором и другими ведомствами, добиваясь не столько запрета препарата, сколько открытых данных о его эффективности.

— Мы получали только отписки, все они опубликованы на нашем сайте, — говорит Андрей Криницкий. — Они носят совершенно формальный характер. При этом мы оставались на связи с сотрудниками этих ведомств, в том числе и Минздрава, они были в курсе наших исследований.

Как выяснила «Новая», Росздравнадзор пытался реагировать не только в переписке с волонтерами. В феврале 2021 года в ГНЦ «Вектор» нагрянула внеплановая проверка, и ревизоры констатировали нарушения при проведении «клинического исследования лекарственного препарата «Вакцина на основе пептидных агентов для профилактики COVID-19 «ЭпиВакКорона». «Вектору» предписали привести все «в соответствие с правилами надлежащей клинический практики» и дали на это срок до июня. Это все.

— Видимо, повлиять на ситуацию тогда не мог бы даже сам министр, — считает Андрей Криницкий. — Но эта вакцина в конце концов все равно провалилась бы даже без наших усилий, все равно рано или поздно люди стали бы подозревать, что с вакциной что-то не так. Потому что уже и так накопилась статистика из ковидариев по привитым «ЭпиВакКороной», и она приводит в ужас.

Клиническая психология

Напомним, что в марте 2020 года, в самом начале эпидемии в России, правительство выделило Роспотребнадзору 1,4 миллиарда рублей на создание вакцины против коронавирусной инфекции, и все эти деньги были отправлены в подведомственный Роспотребнадзору ГНЦ «Вектор». Там над кандидатными вакцинами на разных платформах трудились несколько подразделений, причем биологи, не связанные с «Вектором», называли некоторые разработки очень перспективными.

Вся сумма досталась одной группе, ее возглавлял завотделом зоонозных инфекций Александр Рыжиков. Он объявил, что они с коллегами создали первую в мире пептидную вакцину, более того — «единственно эффективную в мире». На определенном этапе в составе авторов оказался почти весь ученый совет института, его директор Ринат Максютов, а также сын Александра Рыжикова, не имеющий прямого отношения к «Вектору», зато руководивший коммерческой фирмой под названием «Эпивак» (в «Векторе» отрицают связь между названиями частной компании и вакцины). Кроме того, в патенте на вакцину указана в качестве соавтора глава Роспотребнадзора Анна Попова (в Роспотребнадзоре отрицают конфликт интересов).

В Новосибирске несколько ученых — независимо друг от друга и на условиях строжайшей анонимности — рассказывали «Новой», что Попова, вероятно, могла знать о реальной эффективности «ЭпиВакКороны» задолго до запуска препарата в массовое производство. В маленьком Кольцове под Новосибирском, где находится «Вектор», о происходящем вокруг вакцины судачили чуть ли не прохожие.

Некоторые сотрудники хотели на ученом совете поднять вопрос об «ЭпиВакКороне» и престиже института, но Ринат Максютов заседания отменил, объяснив это пандемией.

И правительство выделило «Вектору» еще 2 миллиарда рублей — на производство «ЭпиВакКороны».

— Технология пептидных вакцин могла быть прорывной, если бы на «Векторе» достигли успеха, они были бы первыми в мире, кому это удалось, — объясняет Андрей Криницкий. — Фундаментальные научные исследования — это действительно дорого. И это далеко не всегда успешно, наказывать ученых за провал исследований — недопустимо. Но запускать в производство и тем более в гражданский оборот вакцину, успешность которой не доказана, — преступление.

Когда пришла пора, как предписывают правила, найти компанию для независимого аудита клинических испытаний вакцины, «Вектор» нанял для этого фирму без опыта подобной работы и с одним человеком в штате, по специальности — клинический психолог. За первый год пандемии официальные доходы гендиректора «Вектора» Рината Максютова, согласно декларации на сайте Роспотребнадзора, выросли втрое.

— От знакомых, работающих в «Векторе», я знаю, что там запретили любые контакты с прессой, они должны согласовывать даже свою активность в социальных сетях, — рассказывает Андрей Криницкий. — Люди, работающие в других лабораториях, не у господина Рыжикова, просто говорят, что запаслись попкорном и наблюдают за развитием ситуации. Насколько я знаю, в «Векторе» достаточно мудреная система оплаты труда: официальный оклад очень маленький, а остальное идет грантами, премиями и прочим. Поэтому коллектив достаточно сильно зависит от руководства. Мы знаем, что возмущение есть и внутри «Вектора», но рты заткнуты достаточно профессионально.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы хотим спасти людей от вакцины, если она неэффективна»

Отчет об эффективности «ЭпиВакКороны» по заказу «Вектора» готовит не биолог, а клинический психолог. Волонтеры требуют публикации данных

«И активно применяется для иммунизации»

Информацию о прекращении производства препарата опровергают представители «Вектора».

«Получение очередного заказа Министерства здравоохранения на производство вакцины «ЭпиВакКорона» ожидается в феврале 2022 года, — сказано в их ответе на запрос «Новой». — Сегодня вакцина «ЭпиВакКорона» есть в наличии в большинстве субъектов и активно применяется для иммунизации жителей от COVID-19».

Независимый аналитик Александр Драган отслеживает производство и применение всех трех вакцин в России, и он тоже считает, что совсем списывать «ЭпиВакКорону» рано.

Фото: РИА Новости

— Оптимизм по поводу прекращения выпуска «ЭпиВакКороны» мне кажется преждевременным, — говорит он. — На самом деле, сейчас очень сильно просел выпуск всех трех вакцин, включая «Спутник». Отчасти это связано с тем, что люди все меньше и меньше идут вакцинироваться, мы в этом достигли почти минимума за год, меньше было только в марте прошлого года.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

—