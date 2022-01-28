Нет денег, мешает генетика, и вообще это скучно: самые нелепые отговорки, мешающие худеть, и способы избавиться от этих предрассудков

У всех наступает момент, когда просто необходимо скинуть лишнее. Ведь лето (день рождения, отпуск, корпоратив) уже так близко, а вы далеко не в лучшей форме! Но потом вы начинаете читать о разных ограничениях, представляете, как каждый день нужно будет заниматься в зале… И боевой настрой резко снижается.

Знакомая ситуация, правда? И вот вы начинаете по-другому смотреть на себя в зеркало. Да вроде бы и так все неплохо: ну, немного тут висит, немного там… В одежде незаметно. И так год за годом. Балласт лишних кило не убывает, а лишь копится. Большинство отговорок, которые человек придумывает, нелепые. С ними легко справиться.

“Начну с понедельника”

А в понедельник находится масса причин не прийти на занятия, не сделать себе полезный ужин, а купить пирожное (ведь такой тяжелый день был). Кто-то ждет лета, нового года и других “судьбоносных” дат.

Поймите, что за этим прячется только одно – боязнь не справиться. Идеальный момент не придет. Никогда. Не ждите его. Чем раньше начнете, тем быстрей похудеете. Лучше всего приступайте прямо сегодня.

“Никто из моих близких не следит за питанием”

Проще всего сделать виноватыми других. Тогда не придется искать решение и что-то предпринимать. Пусть ваши родные любят бутерброды.

Это их выбор. А за свой рацион отвечаете только вы. Как решается проблема:

Примите ответственность за себя, свой рацион и свою жизнь. Закупите те продукты, которые вписываются в здоровый план питания. Готовьте для себя отдельно (можно сделать на неделю вперед и заморозить).

Возможно, глядя на ваши старания и результаты, которых вы сумеете добиться, ваши близкие тоже станут сторонниками здорового питания.

“Я часто питаюсь в ресторанах”

Деловым людям часто приходится бывать в общепите. Якобы там все жирное, неполезное, нет выбора. Если честно – это миф, устаревший много лет назад.

Следовать плану питания можно, даже питаясь в ресторанах:

Составьте список заведений, где большой выбор салатов. Выбирайте мясо или рыбу, приготовленные на пару. Откажитесь от блюд во фритюре.

Если выбор и правда невелик (что сейчас большая редкость), просто попросите не заправлять свой салат.

“Надо мной все будут смеяться”

Частое опасение, которое возникает у новичков. Им кажется, что в залы ходят одни подтянутые качки и фитнес-модели.

Или что они должны уметь подтянуться 20 раз, чтобы на них не показывали пальцем. Но это лишь предрассудки. Все не так:

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“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой Спорт-клубы посещают люди с разной подготовкой. В том числе и новички. Тренеры вовсе не ждут, что к ним придут мастера спорта. Их профессия и заключается в том, чтобы учить. Окружающим нет дела до вашего веса. Все заняты собой, как и вы.

Не стоит слишком зацикливаться на своих недостатках. Иначе никогда ничего не получится.

“Мне уже поздно начинать”

Одна из самых нелепых отговорок. Сейчас в Сети множество примеров того, как люди преклонного возраста не только занимаются фитнесом, йогой, но и становятся инструкторами.

Чем человек старше, тем важней заниматься собой. Это помогает сохранить здоровье, отложить наступление возрастных изменений.

“Чтобы заниматься, нужны деньги”

Вопиющая неправда. Чтобы привести себя в форму, необязательно надевать фирменный спортивный костюм и брендовые кроссовки. Даже покупать абонемент не нужно (хотя бывают акции, когда годовой доступ в зал продается с очень большой скидкой).

Достаточно желания и доступа в Интернет. Там множество бесплатных видео с тренировками для любого уровня подготовки. Можно просто час в день ходить пешком. Это бесплатно.

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“У меня широкая кость”

Есть мнение, что лишний вес передается по наследству. Якобы если родня имеет лишний вес, то ничего уже сделать нельзя, не стоит и пытаться. Но причины ожирения чаще в другом:

Привычка к перееданию способствует тому, что вся семья становится грузной. Наследственность не мешает следить за питанием. Образ жизни влияет на организм сильней, чем генетика.

Окружение, конечно, влияет. Да, ребенку трудно идти наперекор бабушке, которая провоцирует переедание. Но взрослому человеку вполне по силам взять себя в руки.

“Правильное питание – это скучно”

Многие при слове “диета” представляют себе кефир и яблоки. Но давно прошли те времена, когда считалось, что для похудения надо морить себя голодом.

Думаете, что ПП – это только сырая морковка и вода? Современные системы питания совершенно другие. Они разнообразны, в Сети есть множество рецептов, даже полезные десерты можно приготовить самостоятельно.

Как видите, большинство отговорок, чтобы не заниматься питанием и физкультурой, просто не имеют под собой реальных оснований (разве что страх неудачи). Стать стройной – это реально, было бы желание!