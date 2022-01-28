Пропавшего в Тверской области ребенка нашли в канализации

В городе Торопец в Тверской области малолетний ребенок провалился в канализационный люк, он просидел в канализации всю ночь, после чего его спасли, сообщают СМИ.

Ребенка в последний раз видели в продуктовом магазине на улице Советской, после этого он скрылся в неизвестном направлении, передает Пятый канал со ссылкой на источники.

Семилетнего мальчика начали искать полиция, волонтеры и местные жители. 28 января они нашли его, выяснилось, что он всю ночь просидел в канализации. Ребенка доставили в больницу, он был в сознании.

«Состояние удовлетворительное. Спасло то, что люк теплый был. Упал он ногами, приземлился четко как солдатик. Ни переломов, ничего нет, все в порядке», – сказал член поискового отряда.

Возбуждено уголовное дело.

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