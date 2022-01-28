Песков: Путин найдет время для оценки ответа США на предложения России

Президент Владимир Путин выскажет свою позицию по ответу США на российские предложения о гарантиях безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Я не сомневаюсь, что это произойдет. Я не сомневаюсь, что президент найдет форму и время, когда он выскажет свою позицию. Пока еще решение не принято. Как только будет принято – мы вас проинформируем», – передает его слова РИА «Новости».

Представитель Кремля допустил, что какие-то оценки будут даны в ходе разговора Путина и президента Франции Эммануэлем Макроном в пятницу.

Ранее Песков сообщил, что Путину передали ответ США на предложения по гарантиям безопасности, необходимо дождаться его реакции.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передал России письменный ответ по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление.

В свою очередь в Госдуме оценили ответ США как однозначно отрицательный.

Лавров предупреждал, что если предложения по безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, РФ «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство страны в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.