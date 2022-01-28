Лукашенко сказал, когда собирается уйти на покой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уйдет на покой, если такое решение примет народ страны.

«Не надо поворачивать и подпевать тем беглым, которые орут, что Лукашенко под себя что-то создает. Чтобы я не создавал, запомните главное, моя будет заслуга, если мне как президенту и вам удастся сохранить мир и стабильность, которые у нас есть», – сказал Лукашенко в обращении к народу и парламенту Белоруссии, передает РИА «Новости».

Также президент рассказал, что если бы в 2020 году власти допустили лихорадку сменяемости, то страну бы ждало неуправляемое пикирование, миграция, разобщенность народа, дисфункция экономики, рост преступности и закат соцгосударства.

Напомним, Лукашенко победил на выборах Белоруссии в августе 2020 года, набрав 80,1% голосов, после этого в стране прошли акции протеста. Силовики применяли спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.

В отношении оппозиционеров были возбуждены уголовные дела.