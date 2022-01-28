Мать внебрачного сына князя Монако Альбера II была замечена на праздничной мессе

Вчера в Монако продолжили праздновать День Святой Девоты, покровительницы княжества. В кафедральном соборе Монако, в церкви имени святой, прошла традиционная праздничная месса, почетными участниками которой стали монаршие особы – правящий князь Альбер II, его с Шарлен дети, принц Жак и принцесса Габриэлла, а также сестра монарха, принцесса Каролина Ганноверская. По окончании торжественного богослужения архиепископ возглавил праздничное шествие с мощами святой. За красочной процессией королевские особы, как и полагается, наблюдали с балкона.

Супруги Альбера княгини Шарлен, как и днем ранее, когда состоялось ритуальное сожжение лодки в честь праздника, не было. Однако на праздничной мессе была замечена Николь Кост, бывшая возлюбленная князя Альбера и мать его внебрачного сына Эрика-Александра, которому сейчас 18 лет. Никаких комментариев по поводу присутствия экс-девушки монарха ни официальные лица, ни представители Николь, не дали.

Prince Albert of Monaco attends St Devote Day cathedral service

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— MarcusRenslow (@MarcusMogul) January 27, 2022

Князь Альбер II, принцесса Габриэлла и принц Жак, 27 января 2022

Отсутствие княгини Шарлен на очередном национальном празднике княжеский дом объяснил неудовлетворительным состоянием ее здоровья, и выпустил в минувшую среду новое заявление.

Процесс выздоровления Ее Светлости княгини Шарлен в настоящее время протекает удовлетворительно и очень обнадеживает. Ее выздоровление, а также последующие стоматологические процедуры займут еще несколько недель, к сожалению, княгиня не сможет присутствовать на празднике, – говорится в заявлении.

Напомним, что по данным ряда европейских СМИ, которые не были опровергнуты официальными лицами, княгиня Шарлен сейчас находится в закрытом учреждении Paracelsus Recovery в Швейцарии, где лечат от наркотической, алкогольной и прочих зависимостей, а также расстройства психики.

Le prince Albert II de Monaco et la princesse Caroline de Hanovre ont assisté à la messe de la Sainte-Dévote. Cette année, Nicole Coste, mère du fils ainé du prince Albert II a assisté à la cérémonie.https://t.co/PcuiwKFXGC

— Histoires Royales (@ActusRoyales) January 27, 2022

Князь Альбер, Каролина Ганноверская, принцесса Габриэлла и принц Жак

О романе стюардессы Николь Кост и князя Альбера II, а также о существовании их сына стало известно в 2005 году. С темнокожей стюардессой монарх был в тайной связи шесть лет. Когда он узнал, что Николь беременна, то пообещал обеспечивать ее и ребенка при условии, что она не будет разглашать тайну рождения Александра до тех пор, пока жив отец Альбера, принц Ренье. Условие выполнили оба. Буквально через неделю после кончины принца Ренье мир узнал о его незаконнорожденном внуке. Роман Николь и Альбера закончила задолго до его свадьбы с Шарлен Уиттсток в 2011 году.

Долгое время Николь была частым гостем княжеского дворца в Монако, присутствуя в том числе и на официальных приемах, но после свадьбы Альбера она пропала и вернулась лишь сейчас, когда княгиня Шарлен лечится в другой стране.

Единственное фото, на котором изображены все дети князя Монако, было опубликовано в начале января. Смотрите его здесь.

Николь Кост и князь Альбер, 2005 год