 

Медведев допустил появление в России зарубежных вакцин от COVID-19

28.01.2022, 13:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В России могут появиться зарубежные вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев подчеркнул, что применение иностранных препаратов в стране не было запрещено, но для этого им необходимо пройти испытания безопасности и эффективности. Зампред Совбеза добавил, что в настоящее время заявки на регистрацию своих вакцин в России подали британская AstraZeneca и одна из китайских компаний, сообщает Vse42.ru.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.03 / Борьба сумо – история и основные правила

29.06 / Граждане, послушайте меня

07.08 / “Маленькая Украина” в Монреале

30.08 / Ученые обнаружили мутацию, повышающую тягу к романтике

30.11 / Ученые выявили сильную реакцию иммунитета у бессимптомных носителей коронавируса

26.11 / Мнение: Ахметов планирует переворот

19.01 / «Ветра в волосах и счастье в сердце»: Анна Семенович оседлала жеребца

02.07 / Мнение: Все правильно!

22.06 / Почему нельзя напечатать много денег и раздать их людям: объяснила Набиуллина

05.06 / Внеземные формы жизни могли обосноваться в Антарктиде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика