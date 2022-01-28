 

“Космическая красавица!”, “Секси”. Каменских показала голую грудь

28.01.2022, 13:38, Новости дня
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Певица засветила голую грудь и, позируя, приоткрыла рот. Фото было сделано в рамках промокампании украинского ювелирного бренда “Золотой век”, амбассадором которого является Каменских.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

“Космическая красавица!” – прокомментировала подписчица nataliemayanska.

“Секси”, – написал igorrrrrrrrrrd.

Контекст:

Каменских выступала вместе с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Она выпустила два студийных альбома.

Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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