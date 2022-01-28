 

В Запорожье завершили поисковые работы в доме, где произошел взрыв. Мэрия выплатит пострадавшим помощь

28.01.2022, 13:38, Новости дня
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На месте происшествия продолжается разбор разрушенных конструкций. В результате взрыва погиб один человек, двое пострадали. Взрыв азрушиил несущие элементы в одном из подъездов дома, пострадали семь квартир.

ГСЧС развернула во дворе дома мобильный пункт обогрева, жителям оказывают помощь психологи.

В мэрии Запорожья пострадавшим от взрыва пообещали материальную помощь, каждая семья получит 28,7 тыс. грн, сообщило Общественное.

Предварительно чиновники квалифицировали инцидент как чрезвычайную ситуацию местного уровня.

Фото: dsns.gov.ua
Контекст:

Ранним утром 28 января в квартире четырехэтажного жилого дома в Запорожье произошел взрыв газа.

К ликвидации последствий взрыва привлечены 88 человек и 26 единиц техники, из них от ГСЧС – 40 спасателей и 10 единиц техники.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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