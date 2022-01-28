 

Госпитализация из-за COVID-19 увеличивает риск смерти или повторной отправки в стационар

28.01.2022, 13:32, Разное
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Коронавирус оказывает системное действие на организм и предыдущие многочисленные исследования показали, что пациенты с COVID-19 в течение нескольких месяцев после первоначального заражения могут столкнуться с повышенным риском проблем со здоровьем. 

Ученые из Великобритании решили исследовать проблему шире и обратить внимание на состояние здоровья людей, которые были госпитализированы с COVID-19 в 2020 году.

По данным нового исследования, проведенного под руководством Лондонской школы гигиены и тропической медицины и Оксфордского университета, у таких пациентов вероятность умереть или повторно оказаться в больнице в следующие несколько месяцев в два раза выше, чем в среднем у населения.

Исследователи оценили данные из электронных медицинских карт почти 25 000 пациентов, выписанных после госпитализации по поводу коронавируса. Для сравнения они использовали данные 100 000 медицинских карт населения в целом. Доступ к личной информации осуществлялся с помощью базы данных OpenSAFELY. 

В результате, у людей, которые попали в больницу с коронавирусом, а после выписки прожили не менее недели, общий риск повторной госпитализации или смерти в последующие месяцы был вдвое выше, чем в среднем у населения. Кроме того, они столкнулись с повышенным почти в пять раз риском смерти от любой причины.

Авторы исследования предполагают, что такие риски можно снизить за счет усиленного наблюдения за пациентами с коронавирусом после выписки и лучшей осведомленности людей о возможных последствиях этой болезни. 

«Наши результаты также подчеркивают важность вакцинации. Ведь это лучший инструмент, который у нас есть для предотвращения тяжелой формы COVID-19», — подчеркнул автор работы профессор Кришнан Бхаскаран. 



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