«Методичное разрушение семьи» — во Франции рассматривают законопроект о свободной смене фамилии

Французский парламент рассматривает в первом чтении новую реформу, которая упростит процедуру по смене фамилии и тем самым поспособствует равенству полов, пишет Le Figaro. Законопроект, предложенный правящей партией, неожиданно поддержал Минюст, однако республиканцы назвали его новым этапом в «методичном разрушении семьи», а также лазейкой для преступников.



AP

В Национальном собрании Франции рассматривают новый законопроект, призванный упростить процедуру по смене фамилии, пишет Le Figaro. Парламентское большинство представляет эту реформу как упрощение административного процесса, которое даёт больше свободы и способствует равенству полов. В то же время правые критикуют такой шаг за очередной этап в разрушении института семьи и предупреждают о крушении общепринятой регистрации гражданского статуса.

Как рассказывает издание, в среду Национальное собрание рассматривало в первом чтении законопроект депутата от партии «Вперёд, Республика!» Патрика Виньяля, который приведёт к символичным переменам в регистрации гражданского состояния населения. К всеобщему удивлению, незадолго до Рождества эта реформа получила одобрение Министерства юстиции. Его глава Эрик Дюпон-Моретти заявил в интервью для журнала Elle, что каждый француз должен иметь возможность поменять свою фамилию путём простой подачи заявления в Центр регистрации и проверки административных бланков в мэрии по месту жительства. Другая статья законопроекта предусматривает, что несовершеннолетние смогут использовать фамилию своей матери или присоединять её к фамилии отца, что должно облегчить жизнь разведённых родителей.

Множество депутатов из Республиканской партии подписали поправку, которая не позволит менять личные данные «по своему усмотрению». «Личные данные не меняются по прихоти эмоций и желаний отдельных граждан, — подчёркивает республиканец Ксавье Бретон. — Конечно, закон может меняться в самых болезненных ситуациях, однако текст этого закона заставляет нас следовать опасной логике, которая ставит личные желания над общими правилами». Он предупреждает об опасности «подрыва семейной идентичности» и образовании «родственных связей, у которых больше нет названия». «Под видом эмоций речь идёт о методичном разрушении семьи, — добавляет Бретон. — Нам хотелось бы верить, что фамилия в семье — это личное дело, однако оно ещё и общественное. Она — составная часть родословной, истории».

Другой представитель республиканцев Филипп Гослен подчёркивает, что новая реформа «противоречит принципу неизменности фамилии». Он также высказал сожаление, что в обсуждениях совершенно не поднимается вопрос о правопорядке и безопасности. «Мы не можем исключить то, что этот закон может позволить менять свою фамилию преступникам», — объяснил депутат. По его словам, такая процедура поможет скрываться от правосудия и опознания. «В отсутствиие какой-либо оценки последствий мы понятия не имеем, к какой цепной реакции последствий приведёт этот закон», — указывает политик.

В Министерстве юстиции сообщают, что на протяжении уже многих лет число заявок на смену фамилии растёт: 2774 в 2018 году, 2930 в 2019-м, 4293 в 2020-м и 3567 в 2021-м. В зависимости от сложности дела процедура занимает от восьми месяцев до двух лет — подающий заявление вынужден по-настоящему бороться с бюрократической системой, предоставляя множество справок и выжидая не подлежащие сокращению сроки. В министерстве считают, что новый закон отвечает потребности упростить этот процесс. Эрик Дюпон-Моретти отмечает, что сейчас дорогостоящая процедура смены фамилии «вынуждает раскрывать административному персоналу очень личные вещи». Предлагаемая реформа, по его мнению, «изменит жизнь тех французов, которые уже долго этого ждут».

Как объясняют в Минюсте, сейчас многие запросы отклоняют, потому что «указанные обстоятельства не представляют собой правовой интерес». Кроме того, иногда отказывают из-за отсутствия доказательств — например, эмоциональная привязанность не является «особым обстоятельством» для смены фамилии. Часто в качестве причины указывают желание взять фамилию матери в качестве благодарности за то, что она в одиночку занималась воспитанием заявителя. Такие аргументы не принимаются без предоставления доказательств, что другой родитель не исполнял свои родительские обязанности, пишет Le Figaro.