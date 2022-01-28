Украинский эксперт – в случае вторжения России проиграют все, кроме Германии

Украинский политолог и социолог Виктор Небоженко уверен, что вторжение РФ на Украину станет огромным геополитическим поражением не только для США, но и для всей Европы. Как пишет эксперт в материале для портала «Главред», в выигрыше останется только «самоуверенная и равнодушная Германия», которая превратится в нового партнёра РФ и будет уговаривать другие страны смириться со своей новой судьбой.



AP

Вторжение РФ на Украину резко изменит евро-атлантическую безопасность Европы, уверен политолог и социолог, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко. Как он пишет в материале для портала «Главред», любое поражение Украины станет огромным геополитическим поражением США в Европе и во всём мире, а мировой негативный эффект от поражения Америки от Кремля будет гораздо сильнее, чем реакция мира на стремительное бегство США из Афганистана.

«Станет ясно, что если США не сумели защитить Украину от нападения, то как они смогут защитить от реальной угрозы вторжения РФ остальную Европу или Тайвань — от Китая. НАТО окончательно сгниёт как оборонный альянс и превратится в формальную организацию европейских генералов, не способных к самозащите Европы», — пишет Небоженко.

Он отмечает, что в то же время в Европе «самоуверенная и равнодушная Германия» будет успокаивать все страны ЕС, предлагая им смириться со своей новой судьбой и согласиться на требование путинской РФ о разделе Европы, как это было до 1991 года. Особенно сильно проиграют страны Восточной Европы, которые неизбежно окажутся в зоне влияния России.

«Проиграют все страны Европы, кроме объединённой и могущественной Германии — нового партнёра России. Но Германия терпеливо будет их уговаривать не бунтовать. Точно так она восемь лет, с начала вторжения и оккупации путинской РФ части Украины, убеждала упрямую и гордую Украину смириться с Минскими соглашениями и отдать Донбасс сепаратистам, а Крым* — России», — прогнозирует эксперт.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

