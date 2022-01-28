Красота – еще не успех. Проблемы, с которыми сталкиваются почти все красивые женщины (но чаще всего молчат о них)

Принято считать, что красивые девушки априори являются счастливыми, и у них нет никаких проблем. На самом деле это не так, поскольку им дана красота как привилегия, следовательно, и требования к ним зачастую предъявляются завышенные. Вот, с какими проблемами чаще всего приходится сталкиваться красавицам.

Наличие комплексов

Красивые девочки получают множество комплиментов практически с рождения. Затем начинают расти, а в переходном возрасте могут слегка утратить часть своей красоты. Окружающие это замечают, однако не все люди отличаются хорошим воспитанием и тактичностью. Некоторые позволяют себе нелицеприятные комментарии, констатации, замечания. У девочки появляется масса комплексов, которые могут остаться с ней до конца жизни. Даже когда она снова «расцветет» и превратится в красавицу, требований к своей внешности у нее не убавится.

Самоуверенность

У красивых девушек могут присутствовать не только комплексы, некоторые из них отличаются чрезмерной самоуверенностью. И в этом также есть свои минусы, поскольку дама не может оценить себя объективно, часто полагается на свое обаяние, после чего сильно разочаровывается или терпит поражение.

Отсутствие серьезного восприятия

Красивые женщины часто сталкиваются с тем, что их не воспринимают всерьез. Принято считать, что все красотки обязательно должны быть глупыми. Поэтому привлекательным дамам нужно хорошо постараться, чтобы произвести достойное впечатление не только своей внешностью, но и уровнем своего интеллекта. Нередко им приходится подтверждать свой профессионализм, поскольку некоторые представители общества считают, что хорошую должность красивая девушка может получить не за свои заслуги, а исключительно благодаря протекции.

Привлечение внимания

Если обычная представительница прекрасного пола может пройти незамеченной, красивая девушка не может остаться без внимания. Даже если на ней не будет яркого макияжа, все равно ее природная красота заставит себя заметить. Но при этом окружающие могут сравнить, насколько хорошо или плохо сегодня выглядит девушка. Следовательно, ей приходится постоянно держать себя в форме, а это не так легко, как кажется (нет возможности ни на минуту расслабиться).

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Проблемы с подругами

Когда девочки начинают интересоваться представителями сильного пола, они всячески хотят понравиться мальчикам. У обычной девчонки с заурядной внешностью мало шансов привлечь внимание парней рядом с красивой подругой. Поэтому с красавицами предпочитают поддерживать только приятельские, но никак не дружеские отношения. Сначала это касается девочек, потом девушек (когда нужно выбирать себе спутника жизни), затем взрослых женщин (подруги боятся увидеть красавицу в качестве соперницы).

Сложности с доверием

Поскольку все люди в первую очередь реагируют на внешность, возникают проблемы с доверием. Например, тяжело доверять советам подруге (вдруг она специально порекомендует что-то плохое от зависти), нельзя поначалу верить и парням. Многие мечтают о том, чтобы рядом с ними была красивая спутница, однако далеко не каждый готов связать с ней свою жизнь. Мужчины не хотят постоянно испытывать чувство ревности, видеть завистливые глаза друзей, все время защищать свою избранницу от настойчивого внимания других представителей сильного пола. Поэтому чаще всего берут в жены тех, кто проще и выглядит больше «по-домашнему», а не обладает модельной внешностью.

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Проблемы с выбором партнера

Все считают, что красавицам легко выбрать себе пару. Стоит только посмотреть,как парень уже будет у ее ног. На самом деле здесь присутствуют огромные сложности. Очень мало смелых молодых людей, которые могли бы подойти, заговорить, познакомиться. Парни видят себя в зеркало и считают, что «не дотягивают» до уровня девушки. А мужчины нарциссического типа не желают оказаться рядом с девушкой, которая выглядит привлекательнее их. Красавица пытается построить одни отношения за другими, но у нее ничего не получается. Кроме того, существует стереотип, что красивые девушки очень требовательны, меркантильны, эгоистичны и прочее, поэтому мужчины не торопятся на них жениться.

Сложности в отношениях с мужчинами

По какой-то причине мужчины любят и в то же время ненавидят красивых девушек. Парням кажется, что красотка уже успела разбить много мужских сердец, и он решает выступить в роли мстителя за всех представителей мужского пола. Поэтому чем красивее девушка, тем чаще ей разбивают сердце и делают больно. Некоторые парни даже гордятся тем, что смогли бросить такую красавицу. Кроме того, таких девушек не жалко, поскольку некоторые мужчины считают их очень проворными и способными быстро найти замену. Если посмотреть вокруг, больше всего именно одиноких красивых женщин, чем тех, чья внешность является заурядной.

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Повышенный риск насилия

Обладательницы привлекательной внешности чаще всего страдают от приставаний и навязчивого внимания со стороны мужчин. Если отказывают в знакомстве или не отвечают на знаки внимания, это расценивается парнями, как кокетливость, надменность или адресное желание обидеть (со всеми соглашается, а конкретно ему отказывает). Поэтому риск насилия в данном случае очень велик. Если девушка не «соглашается» по-хорошему, парни сомнительного поведения начинают демонстрировать, как будет «по-плохому».

В ход идут не только оскорбления, критика и унижения, но и применяется физическая сила. Речь идет о мужчинах, которые ничего собой не представляют и способны обидеть девушку только за то, что на их фоне она выглядит лучше, то есть, самоутвердиться за ее счет.