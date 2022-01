Брэду Питту приписывают роман: его новой избранницей стала шведская исполнительница Люкке Ли

С тех пор как актер Брэд Питт развелся с актрисой Анджелиной Джоли, в прессе то и дело появляются слухи о его новых романах. Недавно американские таблоиды распространили информацию о том, что Питт состоит в отношениях с певицей Люкке Ли. Разбираемся, как обстоят дела на самом деле.

Соседский роман

DeuxMoi — аккаунт в соцсети «Инстаграм», где появляются свежие новости из жизни звезд. Некоторая информация позже подтверждается более авторитетными таблоидами. Так и получилось в случае с Питтом. Сначала в DeuxMoi появился пост о том, что актера видели в одном из дорогих ресторанов Голливуда в компании певицы Люкке Ли. Затем издание The Sun со ссылкой на достоверный источник подтвердило данную информацию.

Инсайдер сообщил, что парочка вместе уже полгода. Им удавалось скрывать свой роман из-за близкого соседства. Дома знаменитостей (звезды проживают в одном из престижных районов Лос-Анджелеса) находятся буквально в паре минут ходьбы. Благодаря этому влюбленным долгое время удавалось оставаться незамеченными.

Копия Леди Гаги

Люкке Ли — тридцатипятилетняя певица и композитор из Швеции. Она исполняет музыку в стиле инди-поп, арт-поп и сама пишет музыку для кинофильмов (например, одна из ее композиций прозвучала в «Сумерках»). Люкке сама воспитывает пятилетнего сына. Больше о ее личной жизни ничего неизвестно.

Когда появилась информация о романе Люкке и Питта, то пользователи Интернета сразу стали искать сходство Ли с бывшими Брэда – Анджелиной Джоли и Дженнифер Энистон. Если сравнить фотографии этих знаменитостей, то можно прийти к выводу, что сходства очень мало. Ли, скорее, похожа на певицу Леди Гагу.

Опровержение

После публикации новости о романе Ли и Питта изданием The Sun, другой таблоид, Page Six, тут же дал опровержение этим слухам. Журналисты Page Six со ссылкой на неизвестный источник написали, что актер и певица знакомы около двух лет и поддерживают дружеские отношения. О романе речи не идет, и совместный ужин пары в ресторане еще ни о чем не говорит. Кстати, сами знаменитости пока никак не прокомментировали слухи о своем романе.

Инсайдер также сообщил журналистам, что в плане у Питта нет серьезных отношений. Актер не планирует встречаться с кем-то из знаменитостей. Если у него и будут романтические отношения, то он предпочтет выбрать женщину не из сферы шоу-бизнеса или кинематографа.

В прошлом году Брэд встречался с моделью Николь Потуральски. Во время этих отношений в US Weekly со ссылкой на достоверный источник была опубликована информация о том, что Питт считает Николь хорошей девушкой, но у него нет в планах на ней жениться. Вскоре влюбленные расстались.