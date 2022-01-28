 

В Кремле раскрыли основные темы переговоров Путина и Цзиньпина

28.01.2022, 13:12, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине на следующей неделе уделят значительное внимание темам диалога РФ и США, гарантий безопасности и стратегической стабильности в Европе, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Я думаю, что на этот раз большое время уйдет на обмен мнениями по международной проблематике», – приводит ТАСС мнение представителя Кремля о предстоящих переговорах. «Это и стратстабильность в Европе, и гарантии безопасности для России, и диалог РФ с США, РФ с НАТО, региональные проблемы», – перечислил Песков.

Он подчеркнул, что в Пекине предполагается провести «полноценные, полноформатные российско-китайские переговоры», во время которых лидеры «будут иметь возможность и один на один пообщаться, и с делегациями». «Это будут не самые большие делегации по своему составу, но абсолютно достаточные с точки зрения охвата тех направлений многогранного российско-китайского сотрудничества, которое мы имеем», – отметил представитель Кремля.

По данным Пескова, Путин и Си Цзиньпин «сверят часы по основным направлениям двустороннего сотрудничества». Он уточнил, что «это торгово-экономические проекты, это энергетика, это инвестиционное сотрудничество, космос и так далее и тому подобное, там очень много направлений».

«Повестка дня огромная, потому что отношения РФ и Китая мультиформатные по темам, поэтому предстоит серьезный, насыщенный разговор», – уверен пресс-секретарь российского лидера. Он напомнил, что Путин будет работать в Пекине ровно через неделю 4 февраля.

Ранее в пятницу Китай анонсировал встречу Си Цзиньпина с Путиным.



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