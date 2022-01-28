 

Лавров рассказал о предложении Байдена Путину помочь с реализацией минских соглашений

28.01.2022, 13:12, Новости дня
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Президент США Джо Байден в ходе саммита в Женеве сам сказал главе российского государства Владимиру Путину, что хочет помочь с реализацией минских соглашений по Донбассу, сообщил глава МИД Сергей Лавров в интервью радиостанциям.

«В июне, когда была встреча президентов Путина и Байдена в Женеве, президент Байден сам сказал, по собственной инициативе, что он хочет помочь выполнению минских договоренностей, включая, и он это понимает, необходимость предоставления соответствующего автономного статуса Донбассу. Там слово «автономный» даже прозвучало», – передает его слова РИА «Новости».

Лавров пояснил, что только США могут заставить Киев выполнять минские договоренности.

«Если Вашингтон – я хочу верить, потому что мне и (госсекретарь США) Энтони Блинкен подтверждал, что они хотят помочь выполнять минские договоренности, его заместители говорили о том же… Если они заставят Киев (выполнять минские договоренности, – ред.), потому что я думаю, что кроме них никто этого не сможет сделать, мы будем, конечно же, удовлетворены таким результатом. Но пока в это слабо верится», – сказал глава МИД.

Ранее Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он подчеркнул, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. «Мы ни на кого не нападали, всегда нападали на нас. Всегда те, кто это делал, получал по заслугам», – сказал глава российского внешнеполитического ведомства. Лавров выразил уверенность, что Запад очень хочет, чтобы на Украине произошла реальная провокация. Москва в свою очередь предложила ЕС разморозить треки переговоров по безопасности.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.



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