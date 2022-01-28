 

Пескова спросили о задержании в Германии «российского шпиона»

28.01.2022, 13:12, Новости дня
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Кремлю не известно о задержании людей в Германии по обвинению в передаче СВР секретов космической программы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, нам ничего неизвестно о каких-то задержанных людях в Германии», – сказал Песков, отвечая на вопрос о сообщениях о задержании в ФРГ россиянина, который якобы работал на СВР и передавал секреты космической программы, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что прокуратура Германии выдвинула обвинения в шпионаже против россиянина, который якобы передавал российской разведке информацию о европейских разработках в аэрокосмической сфере.

Подозреваемый был задержан в Германии 18 июня 2021 года. Мужчина работал научным сотрудником в одном из университетов Баварии.



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