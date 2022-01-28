 

Законопроект об онлайн-голосовании доработают с участием IT-специалистов

28.01.2022, 12:56, Разное
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Вопросы нужно решить до второго чтения, пока законопроект сырой, считает парламентарий. Он сообщил, что при участии экспертов и разработчиков готовятся поправки.

“Даже инструкцию по работе электрического чайника пишут технические специалисты, а нормы о ДЭГ тем более должны изучить и одобрить эксперты в области IT-технологий. Мы настаиваем, чтобы именно такие люди до второго чтения приняли участие в обсуждении законопроекта”, – отметил депутат.

Законодатель призвал коллег включаться в работу и “не занимать позицию обиженных”. Даванков анонсировал введение процедуры всестороннего наблюдения за голосованием и фиксацию в законе гарантий для избирателей в случае сбоя в системе дистанционных выборов. В таком случае гражданин сможет проголосовать обычным способом, пояснил депутат.

Также он заявил о необходимости закрепить правила проведения ДЭГ как минимум за год до выборов. Парламентарий считает необходимым исключить возможность переголосования, которая делает процедуру менее прозрачной.

Даванков считает, что многих граждан дистанционный формат будет удобнее, поскольку они привыкли пользоваться различными цифровыми сервисами. “Плюс продолжается пандемия коронавируса, поэтому для всех намного безопаснее голосовать из дома”, – приводит слова вице-спикера ГД ТАСС.

По его мнению, дистанционные выборы будут особенно востребованы среди молодежи. Он напомнил, что новое поколение активно пользуется цифровыми сервисами, поэтому электронное голосование для них совершенно естественно.

Онлайн-голосование применялось на прошлогодних выборах в Госдуму в Москве и ряде других регионах. На дистанционные выборы в столице записалось более двух миллионов человек, явка составила 96,5%.



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