Диетолог предупредила о неожиданной опасности грейпфрута для организма

Грейпфрут, которому обычно приписывают множество полезных для человека свойств, может быть опасен для организма. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.

По словам специалиста, данный фрукт способствует накоплению в клетках организма токсичные вещества и тем самым замедляет его детоксикацию. Мойсенко обратила внимание, что с особой осторожностью употреблять грейпфрут следует людям с сердечно-сосудистыми и желудочно-кишечными заболеваниями, передает “Радио 1”.