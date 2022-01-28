 

Диетолог предупредила о неожиданной опасности грейпфрута для организма

28.01.2022, 12:56, Разное
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Грейпфрут, которому обычно приписывают множество полезных для человека свойств, может быть опасен для организма. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.

По словам специалиста, данный фрукт способствует накоплению в клетках организма токсичные вещества и тем самым замедляет его детоксикацию. Мойсенко обратила внимание, что с особой осторожностью употреблять грейпфрут следует людям с сердечно-сосудистыми и желудочно-кишечными заболеваниями, передает “Радио 1”.



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