 

“Топчик”, “Очень красивая женщина”. Жена продюсера студии “Квартал 95” Саливанчук надела тесное в груди платье Мэри Поппинс

28.01.2022, 12:54, Новости дня
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Саливанчук надела коричневое платье, сильно облегающее грудь, очки и шляпу.

“Дети могут стать взрослее, только я не постарею”, – так могла сказать только Мэри. Когда я пела эту песню в школе, на эту строчку внимания не обращала. Зато в 36 только ее и увидела”, – призналась актриса.

Саливанчук заявила, что все женщины должны знать – они Леди Совершенство, и соответствующим образом к себе относиться.

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Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

“Топчик”, – заявила подписчица mervebolugursi.

“Вы прекрасны! Вы само совершенство! Так элегантны, и просто очень красивая женщина”, – написала ostapenko_nadezhda_.

Контекст:

Мэри Поппинс – няня-волшебница, героиня сказочных повестей английской писательницы Памелы Трэверс. В 1983 году вышел фильм “Мэри Поппинс, до свидания” с актрисой Натальей Андрейченко в главной роли.

Анна Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за продюсером студии “Квартал 95” Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал “Однажды под Полтавой”. Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года. Всего вышло 14 сезонов сериала.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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