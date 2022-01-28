 

Дочь Меладзе о своем участии в шоу “Голос країни”: Фамилия ни при чем. Если бы я плохо пела, мне посоветовали бы прийти в следующем сезоне

28.01.2022, 12:54, Новости дня
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Второй выпуск шоу с участием дочери Меладзе состоится 30 января. Кого из тренеров артистка выбрала себе в наставники, пока неизвестно.

“Я достаточно харизматичный и милый человек. По крайней мере, мне так кажется. Думаю, фамилия здесь ни при чем. Если бы я плохо пела, скорее всего, мне посоветовали бы прийти в следующем сезоне. Так что считаю, с вокалом у меня тоже все довольно хорошо”, – заявила она.

“Может, сумеешь одержать победу?” – спросили у нее журналисты. 

“Конкуренция на проекте достаточно серьезная, многие ребята с сильными голосами. Но я, честно говоря, не буду грустить по этому поводу. Да и не ставлю своей целью обязательно победить. Это совсем не моя цель”, – отметила она.

По словам Лии Меладзе, ей “нужно с чего-то начинать музыкальную карьеру”.

“Сцена “Голосу країни”, на мой взгляд, очень логичное и подходящее место для этого”, – резюмировала она.

Контекст:

Лия Меладзе (2004) – дочь Константина Меладзе от первого брака с Яной Сумм. Через два месяца, 1 марта 2022 года, ей исполнится 18 лет. У нее есть старшая родная сестра Алиса (2000) и младший брат Валерий (2005).

В 2013 году супруги заявили о намерении расстаться, а спустя год бывшая жена Меладзе во второй раз вышла замуж.

Осенью 2015 года продюсер женился на экс-солистке группы “ВИА Гра” Вере Брежневой. Общих детей у пары нет.

17 января 2021 года стало известно, что Лия Меладзе приняла участие в слепых прослушиваниях шоу “Голос країни”. Премьера нового сезона этого проекта состоялась 23 января. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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