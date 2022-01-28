МИД РФ объявил о начале эвакуации олигархов и их семей с территории США

Российские олигархи и граждане с доходами свыше 1 млн долларов в год, а также их родственники, должны до 15 февраля покинуть территорию США.

О начале операции по их эвакуации объявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

– В период острой международной напряжённости наши граждане, сами того не осознавая, могут стать заложниками геополитических амбиций США. Им угрожает не только уголовная ответственность, но и полная потеря активов. И хотя президент нашей страны Владимир Владимирович Путин ранее неоднократно предупреждал таких лиц о возможных последствиях, его не услышали. К чему это привело, мы сегодня видим. Тем не менее, Россия заботится о здоровье и благополучии всех своих граждан, проживающих за рубежом, поэтому МИД объявил о начале их эвакуации, – подчеркнула она.

Богатые россияне имеют право убыть с территории Штатов как на личном транспорте (самолетах, яхтах), так и воспользоваться помощью дипломатических учреждений России за рубежом. По словам Захаровой, уже в ближайшее время для всех таких лиц будут организованы специальные авиарейсы.

Официальный представитель МИД заверила, что в связи с возможной блокировкой банковских счетов и карт, операция по вывозу соотечественников будет будет бесплатной для россиян, ведь проводится за средства федерального бюджета. Граждане, эвакуировавшиеся самостоятельно, смогут рассчитывать на компенсации при предъявлении чеков.

– Тем, кто по каким-либо причинам не успеет до установленной МИД даты, я рекомендую бежать в Мексику и уже оттуда в Россию, – уточнила Захарова.

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