В РФ решили составить карту молодежного сленга

Молодые люди из всех регионов РФ подключились к инициативе «Подслушай незнакомца», которую запустил проект «Другое дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Цель проекта – собрать цитаты незнакомцев – «подслушки» и сделать из них интерактивную карту. Фразы можно услышать на улице, на работе, на учебе. Также отобранные цитаты будут распечатаны и наклеены в том самом месте, где они были услышаны. Чтобы принять участие, надо зарегистрироваться в приложении «Другое Дело» через соцсеть «ВКонтакте», найти задание «подслушать незнакомца» и добавить свою фразу до 7 февраля.

Первые выражения уже поступили в «Другое Дело». Например, молодые жители Тюмени говорят: «НикогдА не говори «нЕкогда», а Санкт-Петербурга: «Время летит, как чайка за хлебом». «Если это твои глаза такие голубые, а не линзы, то я готов в них утонуть», – такое подслушали в Железногорске. Во Владивостоке считают: «Кажется, книга знает больше, чем я». В Москве философски рассуждают: «Полтретьего ночи. Меня укусила муха-трудоголичка». А в Казани говорят: «Плата за индивидуальность – одиночество». В Иваново молодежь придумала альтернативные трактовки слову «бабайка». Под ним местные жители подразумевают не только выдуманного персонажа, но и какой-нибудь сосуд, контейнер или даже детские игрушки в песочнице, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

За подслушанные яркие фразы, соответствующие требованиям организаторов, участники получают по 400 баллов в «Другом Деле». Их можно обменять на полезные обучающие курсы или накопить и получить полезные устройства, встретиться с интересными людьми.

«Молодые люди в разных регионах РФ могут говорить по-разному с использованием специфических выражений. Часто к ним примешиваются местные обычаи, традиции, мода. Но все зачастую составляет некий уникальный культурный код, характерный для той или иной местности, а в целом становится новым языком, на котором выражаются молодые россияне. Откуда участники «Другого Дела» брали эти фразы? Они слышали их на улице, в магазине, в метро от своих сверстников. Мы видим живой интерес к проекту. Всего за пару дней к нам поступили сотни таких интересных фразеологизмов и других ярких выражений», – отметил руководитель проекта «Другое Дело» платформы «Россия – страна возможностей» Кирилл Хвиль.

«Подслушай незнакомца» осуществляется совместно с проект Sloooshai – это ребята, которые слушают город и расклеивают стикеры с подслушанными фразами в том месте, где они были услышаны. Sloooshai хотят подчеркивать милые, необычные и иногда смешные формулировки, которые люди используют в обычных разговорах, без подготовки.