Сенсация в прессе — есть в Лондоне Несси!

Недавно «Лохнесское чудовище» было замечено не в привычном всем месте, а в 550 милях (885 км) южнее шотландского озера, в Лондоне. Само собой, это привело одних жителей столицы в восторг, а других — в недоумение.

Есть в Уимблдоне, районе на юге Лондона, прекрасный парк с озером. Вот там-то в прошлый четверг (20 января) и снял прогуливавшийся местный житель нечто, очень напоминавшее мифического шотландского монстра. Фотография, сделанная на рассвете, запечатлела всем знакомый силуэт пресловутого лохнесского чудовища с горбатой спиной и длинной шеей.

Сравните сами этот снимок предыдущими с фотографиями Несси! Правда, похожи? И чем глубоководный черт не шутит, вдруг и перед другими гуляющими лондонцами вынырнет из пучины знаменитый горб с маленькой головой, венчающей длинную шею реликтовой рептилии!

Сообщение об этом в издании MyLondon взбудоражило столичных фанатов Несси. Ну еще бы, теперь не только у шотландцев, но и у англичан есть свой озерный монстр. Да еще в одном из самых оживленных городских лондонских парков. Это доисторическое существо вполне может стать еще одной местной достопримечательностью.

Шотландское нагорье, прославившееся красотой, не менее знаменито и своим гипотетическим гигантом подводного мира. Туристы специально едут туда в надежде увидеть этого обитателя озера Лох-Несс. Сейчас же у жителей и гостей Лондона есть возможность полюбоваться своей собственной Несси.

Жаль, пока лишь на фото, зато сделано оно в самой британской столице. Прохожий, которому удалось заснять монстра, разместил фотографию в Facebook и подписал: «Несси в озере Уимблдонского парка». «Боже мой!» — воскликнул один потрясенный лондонец, увидев фотографию. «Монстр!», — обрадовался другой. А бывший житель шотландского города Инвернесс, который, казалось, был особенно доволен увиденным, написал: «От имени всех инвернессцев, живущих в Лондоне, я могу подтвердить, что мы поддерживаем это сообщение».

Но есть ли надежда увидеть там Несси? По данным природоохранной группы Friends of Wimbledon Park, в число бесчисленного множества видов, обитающих в озере Уимблдонского парка, входят летучие мыши, птицы, рыбы и даже европейский угорь.

И хотя члены группы признают, что воды озера — «важная среда обитания для разнообразных диких животных», монстров они в свой список почему-то не включили.

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